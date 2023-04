Dani Sordo: “Foi muito difícil, o teu carro da Croácia, estava pronto, com o teu nome na janela…” | AutoSport

A Hyundai Motorsport, e toda a comunidade dos ralis, estão muito naturalmente a sentir muito fortemente a perda de Craig Breen, que morreu num acidente de rali na semana passada. Craig Breen (33), natural de Waterford, no sul da Irlanda, e o navegador, James Fulton, estiveram, como se sabe, envolvidos no acidente na quinta-feira 13 de Abril, enquanto se preparavam para o próximo fim-de-semana do Rali da Croácia, a 4ª ronda do Campeonato do Mundo de Ralis de 2023, em que o piloto morreu mas o navegador não sofreu ferimentos.

Dani Sordo, um dos companheiros de equipa de Breen na Hyundai Motorsport, disse na sua página do Twitter que era “impossível tirar-te da minha cabeça, amigo! Como é cruel e dura a vida! “Foi muito difícil ver como os mecânicos cobriram o teu carro para a Croácia, já estava pronto e preparado, com o teu nome na janela…

Sabes que és muito amado, e sempre te recordaremos com esse sorriso e falando de carros e ralis. Sabia tudo porque penso nunca ter conhecido alguém com tanta paixão por guiar carros de corrida. Descansa em paz Craig.”

Craig Breen correu pela primeira vez para a Hyundai Motorsport em part-time de 2019 a 2021, alcançou quatros pódio para a equipa nos nove ralis que disputou. Após um ano com a M-Sport em 2022, Breen regressou à Hyundai em 2023. O seu melhor resultado este ano foi o segundo lugar no Rally da Suécia.