Dani Sordo critica regras: “Na Fórmula 1 não escolhem os pneus dois dias antes!

O piloto da Hyundai, Dani Sordo, lançou duras críticas ao atual regulamento que obriga à escolha de pneus com elevada antecedência, após um erro estratégico lhe ter custado 11 segundos numa especial do Rali de Portugal. O espanhol, que optou por pneus duros quando as condições exigiam compostos macios, classificou a norma vigente como “completamente louca”.

O custo de uma decisão precipitada

A perda de tempo na estrada foi a consequência direta de uma escolha efetuada na noite anterior, conforme estipulam as regras. Sordo não escondeu a frustração por ver a performance e a segurança condicionadas por decisões tomadas sob incerteza meteorológica: “Cometemos um erro ontem; pusemos pneus duros em vez de macios. No entanto, quem fez as regras para definir os pneus no dia anterior… é uma loucura total. Não há explicação”, desabafou o piloto.

Comparação com a Fórmula 1 e o impacto no espetáculo

Para o veterano da marca sul-coreana, a atual estrutura regulamentar privilegia a estratégia burocrática em detrimento da condução pura e do entretenimento dos adeptos. Sordo traçou um paralelismo com outras modalidades de elite para reforçar o seu descontentamento: “Na Fórmula 1 não escolhem os pneus dois dias antes! Não há razão para isto”.

O piloto sublinhou que a essência da modalidade deve ser o “espetáculo” e a capacidade de os pilotos atacarem os troços com confiança máxima. “Isto não é rali, é apenas estratégia. Queremos puxar e deixar as pessoas felizes, usando o pneu certo”, concluiu, apelando implicitamente a uma revisão das normas que permita escolhas mais próximas do momento da partida.