Dani Sordo aponta ao pódio no Rally de Portugal após regresso ao WRC nas Canárias

Dani Sordo entra no Vodafone Rally de Portugal com o foco assumido num lugar no pódio, depois de ter utilizado o Rally Islas Canarias para recuperar ritmo competitivo ao volante do Hyundai i20 N Rally1 no seu regresso à categoria principal do WRC. O piloto espanhol, de 42 anos, terminou a prova canária no sétimo lugar absoluto e considera que, apesar das dificuldades sentidas em asfalto, o balanço foi útil para preparar a próxima ronda em terra, marcada para 7 a 10 de maio em Portugal.

Regresso com olhos postos em Portugal

No final da prova nas Canárias, Sordo disse que a prioridade da Hyundai e da sua equipa técnica passa agora por encontrar soluções e virar atenções para a etapa portuguesa. “Agora temos de nos focar em Portugal”, afirmou o espanhol, admitindo que o fim de semana foi mais complicado do que o esperado, embora tenha servido para voltar a ganhar ritmo em contexto de competição ao mais alto nível.

A ambição, de resto, foi deixada sem margem para dúvidas quando confrontado com as expectativas para Matosinhos: “Tentamos estar no pódio”. A confiança assenta não apenas na mudança de piso, depois de duas provas difíceis para a Hyundai em asfalto, mas também no histórico sólido de Sordo na ronda portuguesa.

Hyundai vê Sordo como trunfo

O diretor desportivo da Hyundai, Andrew Wheatley, descreveu o regresso do espanhol como uma das notas positivas de um fim de semana globalmente difícil para a estrutura sul-coreana, incapaz de acompanhar o ritmo da Toyota nas estradas de elevada aderência da Gran Canaria. Segundo Wheatley, o rali permitiu a Sordo reencontrar rotinas com o carro, os engenheiros e os técnicos, algo que poderá ter reflexos imediatos já em Portugal.

O responsável foi mais longe e elogiou o impacto interno do piloto, dizendo que Sordo trouxe “uma lufada de ar fresco” à equipa, tanto pela abordagem à afinação como pela atitude no seio do grupo. Wheatley destacou ainda o estilo de condução “suave e eficiente” do espanhol e defendeu que esse perfil poderá ser especialmente valioso nas próximas provas de terra, em Portugal e na Grécia.

Portugal com memória e ambição

Portugal surge, por isso, como um terreno particularmente favorável para o piloto da Hyundai, que foi segundo classificado em 2021 e 2023 e terceiro em 2022 no Rally de Portugal. A ligação recente ao país reforça esse enquadramento: em 2025, Sordo conquistou o título do Campeonato de Portugal de Ralis com o Team Hyundai Portugal, após uma luta prolongada com Kris Meeke até à derradeira especial da época.

Apoio e motivação

O espanhol saiu também das Canárias com um impulso emocional adicional, depois do forte apoio recebido do público ao longo do fim de semana e, em particular, na superespecial disputada no Gran Canaria Stadium. “Foi incrível”, resumiu Sordo, numa reação que espelha o entusiasmo com que encara agora o desafio português, onde a Hyundai espera voltar a discutir os lugares cimeiros.