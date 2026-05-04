Dani Sordo aponta ao pódio no Rali de Portugal: “lutar, no mínimo, pelo pódio”
Dani Sordo chega ao Rali de Portugal com o objectivo assumido de lutar, no mínimo, por um lugar no pódio, depois de uma preparação considerada produtiva na terra lusa. O espanhol completa o trio da equipa oficial e aposta na experiência em pisos de terra para ajudar a marca a alcançar um resultado forte numa das provas mais exigentes do calendário.
Regresso à terra exige readaptação
A transição do asfalto para a terra tem sido o principal desafio na aproximação à prova portuguesa. Sordo admitiu que os ralis mais recentes que disputou — no Campeonato de Portugal, nas Canárias e em La Llana — foram todos em asfalto, o que obrigou a um reajuste acelerado antes da ronda mundialista.
“O meu objectivo é claro: trazer um bom resultado para a equipa e lutar, no mínimo, pelo pódio”, afirmou o piloto espanhol. Sordo reconheceu que “é difícil mudar do asfalto para terra”, mas explicou que um dia de testes antes do Rali de Portugal ajudou a melhorar as sensações com o carro.
Confiança reforçada para a prova portuguesa
Depois de um início de testes mais exigente, o espanhol disse sentir uma adaptação progressiva e mostrou-se confiante na competitividade do carro em terra. “Foi difícil no início, mas está a tornar-se mais fácil. Estamos confiantes de que temos um bom carro para a terra e seremos muito mais competitivos do que fomos nas Canárias”, sublinhou.
Além da ambição desportiva, Sordo destacou também o peso simbólico da prova. O piloto quer “fazer uma boa exibição perante os adeptos portugueses”, numa ronda em que a consistência habitual e o conhecimento da superfície podem ser argumentos decisivos na luta pelos lugares cimeiros.
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