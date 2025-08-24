Dacia no WRC em 2027 com a Prodrive?

Surgiram rumores que a Dacia pode entrar no WRC em 2027 aproveitando as novas regras e o ‘know how’ da Prodrive, tal como já sucede no projeto Dakar. Parece, para já, ser uma possibilidade remota, mas a verdade é que o rumor surgiu e não foi, até agora, desmentido.

Nem tem que o ser, porque dessa forma fala-se da marca, mas se o projeto Dakar é a três anos como nos garantem os responsáveis da Dacia, pode fazer algum sentido entrar no WRC em 2027, pois enquanto o Dakar é um ‘one off’ anual, o W2RC/Mundial de Todo-o-Terreno não tem ainda, nem de perto, o alcance mediático atual do WRC, pode haver fumo sem fogo. E nesse contexto, a troca do TT pelo WRC pode fazer sentido para a Dacia.

E porque não os dois?

Portanto, o futuro do Mundial de Ralis (WRC) pode ganhar um novo protagonista a partir de 2027.

Os rumores não foram desmentidos por David Richards, presidente da Prodrive, e estes referem que a Renault, através da sua marca Dacia, poderá preparar um regresso ao Mundial de Ralis em colaboração com a estrutura britânica.

Um novo fabricante no WRC 2027?

Há muito para saber para o WRC 2027 – em primeiro lugar, os regulamentos – e mesmo não se sabendo se Toyota, Hyundai e M-Sport Ford se vão manter (a Toyota é a única que já está na fase inicial de desenvolvimento de um protótipo para 2027, ainda em fase muito embrionária, pois não há ainda regulamentos finais), até aqui o que se esperava eram novidades da Stellantis, com a Lancia, ou mesmo a Škoda, que não precisa de mudar muito para regressar ao topo. No entanto, surge agora a possibilidade do Grupo Renault, através da Dacia, com o apoio técnico da Prodrive, assumir esse papel.

Segundo informações avançadas por alguma imprensa especializada, os engenheiros da Prodrive já estariam a trabalhar num protótipo WRC27 equipado com motor Renault, tendo como base de referência o Dacia Sandero. Contudo, não está descartada a hipótese de usar plataformas como o Renault A290 ou até um design inspirado no Renault 5 Turbo 3E.

A experiência da Prodrive nos ralis e nos raids

A colaboração entre a Dacia e a Prodrive já acontece atualmente nos ralis-raid, com o projeto Sandrider que compete no Dakar e no Mundial de Todo-o-Terreno (W2RC). Pilotos de renome como Sébastien Loeb e Nasser Al-Attiyah já defendem as cores da marca nesse programa.

Se o Dakar representa uma prova anual de enorme prestígio, o WRC continua a ser o campeonato de ralis com maior visibilidade mundial, o que justificaria um investimento mais alargado da marca francesa.

Um regresso histórico para a Renault/Prodrive

Caso o projeto avance, representaria também um regresso em grande para a Prodrive, que nos anos 90 e 2000 conquistou vários títulos mundiais com a Subaru. Num campeonato em fase de renovação de regulamentos e à procura de novos promotores após a era Red Bull, a entrada da Dacia poderia trazer vitalidade extra e captar novas audiências.

Rumor ou realidade?

Para já, trata-se apenas de um rumor que alimenta conversas nos bastidores. O que bate certo para já é que o projeto Dakar foi delineado para três anos, e acreditando-se que a Dacia quer manter um projeto forte no desporto automóvel, o WRC pode ser o próximo passo.