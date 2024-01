Cyril Abiteboul: “Ganhar em Monte-Carlo está na lista de desejos de todos no desporto automóvel” | AutoSport

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe obtiveram uma grande vitória no Rallye Monte-Carlo, a primeira ronda do Campeonato do Mundo de Ralis. A dupla belga da Hyundai teve o início perfeito da sua temporada após uma emocionante batalha pela vitória em 17 exigentes troços. Ao longo de quatro dias de boa competição, com voltas e reviravoltas que refletiram as estradas montanhosas do rali, Neuville/Wydaeghe demonstraram uma forma impressionante e definiram enfaticamente as suas intenções para esta temporada.

No último dia, os belgas deram a machadada final e asseguraram o merecido triunfo.

Ao liderar a classificação no sábado, no domingo e na Power Stage, a equipa trouxe para casa o máximo de pontos em jogo no evento, 30. A vitória de Neuville marca a sua segunda no Rallye Monte-Carlo e a sua 20ª com a Hyundai Motorsport.

Os seus companheiros de equipa Ott Tänak e Martin Järveoja terminaram em quarto lugar na sua primeira prova com as cores da Hyundai Motorsport. Os problemas iniciais de motor prejudicaram o resultado global da equipa, no entanto, houve alguns sinais do que pode no futuro. Para além dos pontos de sábado, os estónios conquistaram mais quatro pontos com o quarto lugar na tabela de classificação do Super Sunday e um ponto pela sua prestação na Power Stage.

Andreas Mikkelsen e Torstein Eriksen terminaram um fim de semana de progressão constante, confirmando o sexto lugar. A equipa norueguesa foi melhorando passo a passo ao longo do fim de semana, na sua primeira prova com o Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, e agora concentram-se em continuar a sua aprendizagem no próximo evento. Neuville lidera a classificação dos pilotos com uma vantagem de seis pontos, enquanto há apenas um ponto a separar os dois primeiros na luta dos construtores a caminho da Suécia.

Para o Presidente e Diretor de Equipa da Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul: “Ganhar em Monte-Carlo está na lista de desejos de toda a gente que trabalha no desporto automóvel. Como equipa, estamos aliviados – não só por termos vencido um evento icónico, mas também por ter sido uma demonstração notável e coletiva.

Não temos falado muito sobre isso, mas o carro mudou muito desde o ano passado, à medida que fomos percebendo como configurá-lo e como libertar todo o seu potencial ao longo de um fim de semana.

Esta vitória é altamente merecida, como é sempre o caso, mas quando acontece desta forma é realmente uma grande sensação.”