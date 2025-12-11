Cyril Abiteboul explica o que falhou na época da Hyundai no WRC
Cyril Abiteboul, Presidente da Hyundai Motorsport, abordou publicamente a temporada de 2025 da equipa no WRC, detalhando o que, na sua perspetiva, correu menos bem. Esta época foi marcada por um desempenho muito aquém das expetativas, com a Hyundai a conquistar apenas duas vitórias (Ott Tänak na Grécia, em junho, e Thierry Neuville na Arábia Saudita, no final da temporada), contrastando fortemente com o domínio evidente da rival Toyota, que venceu 11 dos treze ralis disputados.
A diferença para a temporada de 2024 foi abismal. Nesse ano, a Hyundai lutou até ao fim por ambos os títulos (Pilotos e Construtores), com Thierry Neuville a sagrar-se campeão de pilotos. Contudo, a equipa perdeu o título de Construtores no último dia, devido a um despiste de Tänak no Rali do Japão.
Segundo Abiteboul, foram cometidos erros graves no projeto e desenvolvimento do carro. As suas palavras foram claras: “as coisas correram muito mal”.
É sabido que ocorreram três mudanças cruciais no WRC entre 2024 e 2025: o fim do sistema híbrido, a introdução dos novos pneus Hankook e a alteração do combustível. Ao que parece, todos os esforços, testes e “jokers” foram concentrados no desenvolvimento do novo carro de 2025, descurando a adaptação a estes três elementos, o que terá penalizado severamente a equipa.
Adicionalmente, Abiteboul considera que a temporada de 2024 ofereceu uma impressão enganadora do equilíbrio de forças. Embora várias vitórias da Hyundai em 2024 fossem merecidas, algumas foram “facilitadas” por erros da Toyota. Esta perceção levou a Hyundai a adotar uma abordagem para o seu novo Rally1 de 2025 que, em retrospetiva, se revelou claramente errada.
A complexidade da transição de regulamentos técnicos no desporto automóvel, como o WRC, sublinha a importância de uma alocação estratégica de recursos no desenvolvimento. Focar excessivamente numa área sem considerar o impacto de outras mudanças pode comprometer o desempenho global, mesmo para equipas com um histórico de sucesso. A forma como as equipas interpretam e reagem aos resultados de épocas anteriores, especialmente quando há variáveis externas como erros de adversários, pode moldar as suas decisões de desenvolvimento de forma decisiva, nem sempre para o melhor.
Para além disso, apesar da regulamentação técnica comum, os carros Rally1 do WRC apresentam variações significativas de desempenho consoante o tipo de estrada e condições. Isto deve-se a decisões de afinação muito específicas que podem tornar um carro ótimo num rali e completamente desadaptado noutro.
Se no caso dos (muito) mais simples Rally2, as afinações fazem diferença, e podem ser distintas no mesmo rali de piloto para pilotos, imagine-se nos muito mais complexos Rally1…
