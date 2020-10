CRÓNICA: Evans pode lá chegar, mas não vai ser fácil

Se me perguntarem neste momento se Elfyn Evans vai ser Campeão do Mundo de Ralis eu respondo que as suas possibilidades são boas, mas que o galês ainda vai sofrer muito. Pela frente há ainda dois ralis de asfalto, num deles, Thierry Neuville deve estar pouco menos que imbatível e Sébastien Ogier vai ser também muito forte. Isto se houver Rali da Bélgica. Também não me admirava muito se o rali fosse cancelado, mas a FIA/organizadores só o farão mesmo em último caso. Esquecendo isso, acho que Evans vai ter que fazer melhor do que a postura que teve na Sardenha. Eu percebo-o, quis arriscar o mínimo, provavelmente vai querer fazer algo semelhante na Bélgica, mas temo que aí, com essa postura, pode não ser quarto, e com isso perder demasiados pontos. Se tivesse que apostar não metia a maioria das fichas em Evans. Mas admito que possa ser campeão.

Nesta prova, vimos um grande Dani Sordo. Não é novidade. Tendo em conta a ordem na estrada, era piloto para assegurar um boa vantagem no primeiro dia, mas a verdade é que Teemu Suninen também o fez e não teve classe para a aproveitar. E Sordo teve. A recuperação de Ogier e Neuville ficou perto, mas o espanhol ainda tinha alguma margem para arriscar.