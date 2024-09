CRM, Rali do Funchal e Câmara de Lobos: João Silva vence, título decide-se no Porto Santo

O campeonato madeirense de ralis voltou à estrada com o Rali do Funchal e Câmara de Lobos, prova organizada pelo CD Nacional com 9 classificativas disputadas unicamente no sábado nos dois concelhos que apoiaram o evento. O primeiro troço cronometrado do evento acabaria por ser decisivo~, pois o piso estava bastante escorregadio e determinou grandes diferenças entre os primeiros. Miguel Caires foi o primeiro guia do rali, com uma vantagem de 0,9 segundos para João Silva e 11,1 segundos para Miguel Nunes.

Esse atraso do piloto da Lotes acabaria por ser determinante no desfecho da corrida. João Silva venceu a prova especial seguinte e assumiu o comando da classificação. A partir daí e nas restantes 3 classificativas da primeira secção, Miguel Nunes foi o mais rápido, mas apenas encurtou para metade, 6,2 segundos, o seu atraso para o comandante.

João Silva, que havia sofrido um furo lento no Skoda Fabia Rally2 Evo da FX no final da manhã, teve de reagir à aproximação do seu principal adversário, e foi o melhor em 3 das 4 classificativas da secção complementar, cortando a meta com uma vantagem de 6,0 segundos para o seu perseguidor. Empatado com Nunes no número de vitórias em troço cronometrado, Silva pode, contudo, recolher o bónus dessa velocidade devido à sua melhor classificação final.

Com os 29 pontos acumulados neste rali, o líder do campeonato conseguiu adiar para o último evento do ano, a disputar dentro de 2 meses, a decisão do título absoluto de 2024. No Porto Santo, basicamente será campeão quem for também o melhor na prova. Primeiro comandante desta prova, Miguel Caires não mais conseguiu rivalizar com os dois pilotos que discutiram o triunfo e voltou a ocupar o posto mais baixo do pódio, a 42,2 segundos do vencedor.

Com o habitual Renault Clio Rally4, Rui Jorge Fernandes voltou a dominar os acontecimentos entre os utilizadores de viaturas de duas rodas motrizes e, mesmo com uma penalização de 10 segundos por falsa partida, venceu a categoria com uma vantagem de 24,3 segundos para a concorrência. No entanto, o segundo posto alcançado por Vasco Silva permitiu que fizesse a festa da conquista do cetro neste escalão em que Artur Quintal, a mais de 2 minutos dos primeiros, foi terceiro.

Normal dominador das rampas regionais, Dinarte Nóbrega venceu no Troféu Eng. Rafael Costa na sua estreia com o Peugeot 208 R2. Segundo numa viatura idêntica, Ivo Sardinha também festejou o título nesta competição. Após este rali marcado pelo violento acidente de Rui Pinto, que obrigou à hospitalização de piloto e copiloto, o campeonato madeirense termina a 29 e 30 de novembro no Porto Santo.

