Craig Breen na M-Sport em 2022 | AutoSport

Um dia antes do arranque do Rali da Estónia, falámos com Richard Millener, diretor da M-Sport, que nos revelou que a sua equipa não tinha pressa de escolher o line up de pilotos para 2022, mas não foi preciso passar muito tempo para que o nome de Craig Breen nos caísse no colo.

Agora foi a vez do Rallye-Magazin seguir a mesma via, e como é habitual nestas coisas, não há fumo sem fogo. Asseguram-nos que o irlandês já tem contrato assinado com a M-Sport.

Tal como tem sucedido até aqui, é provável que a Hyundai lhe tenha oferecido apenas nova temporada parcial, e logicamente, Breen, quer correr a tempo inteiro: “O meu objetivo é ser campeão mundial e só posso alcançá-lo guiando uma temporada completa”, disse Breen à Motorsport aktuell aós o Rali da Estónia.

É cada vez mais evidente que a Hyundai vai apostar todas as fichas em Oliver Solberg, e juntá-lo a Thierry Neuville e Ott Tanak.

Quanto à M-Sport, reforçamos o que já dissemos: um carro para Craig Breen, outro para Adrien Fourmaux, e provavelmente o terceiro será para Gus Greensmith, que paga para correr. Se houver verba, talvez Teemu Suninen tenha alguma hipótese, mas sabe-se que já está atrás de Fourmaux.