Craig Breen morreu num acidente em testes para o Rali da Croácia | AutoSport

A informação foi chegando aos poucos, e infelizmente confirma-se: Craig Breen morreu na sequência de um acidente em testes para o Rali da Croácia, aos comandos do Hyundai i20 N Rally1.

Segundo fontes locais, o piloto irlandês, que este ano competia pela Hyundai no Campeonato de Portugal de Ralis, saiu de estrada, bateu num poste de eletricidade com a frente esquerda do carro e perdeu a vida na sequência disso. Segundo se sabe, o navegador, James Fulton saiu incólume do acidente.

Declaração da Hyundai Motorsport

A Hyundai Motorsport está profundamente entristecida pela confirmação da morte de Craig Breen, que perdeu hoje a sua vida na sequência de um acidente durante o teste pré-evento do Rally da Croácia.

O co-condutor James Fulton ficou ileso no incidente que ocorreu pouco depois do meio-dia, hora local.

A Hyundai Motorsport envia as suas mais sinceras condolências à família de Craig, amigos e aos seus muitos fãs. A Hyundai Motorsport não fará mais comentários neste momento.