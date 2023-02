Craig Breen lidera Rali da Suécia: “um dos meus dias mais fortes no WRC” | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram o último troço do dia, tal como tinham feito ontem na abertura da prova, e com isso diminuíram um pouco a diferença para a frente da prova, terminando o dia na quinta posição a 31.1s dos líderes, mas o destaque vai inteirinho para a prestação de Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally1), que estiveram hoje ao mais alto nível, com um andamento que só lhe vimos algumas (poucas) vezes no ano passado. Um grande dia de rali para o irlandês. PRecisava disto e já merecia acabar com tanto azar…

É uma boa notícia para o WRC, pois se mantiver este tipo de andamento, é bem capaz de ganhar ralis este ano com a Hyundai: “Definitivamente, um dos meus dias mais fortes. No ano passado, estava normalmente de cabeça para baixo ou preso numa sebe algures, por isso isto é música para os meus ouvidos, estar na liderança esta noite. É a Festa do Chá do Chapeleiro Louco e estamos todos convidados – Mal posso esperar!”, disse.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) foram segundos a 0.5s, pelo que estão agora somente a 2.6s de Breen o que é igualmente uma excelente notícia para o WRC, pois mesmo queixando-se que o equilíbrio do seu carro está longe do que pretende, o estónio consegue estar muito perto da liderança, portanto há que contar com ele para as lutas na frente, desta feita mais do que no Rali de Monte Carlo: “Em termos de resultado, podemos definitivamente estar bastante felizes. É muito mais do que esperámos daqui. Mas a questão é que podíamos estar a ser muito melhores”.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) terminaram o dia em terceiro a 11.2s da frente, perderam sete segundos para a frente do rali na parte da tarde, mas estão a uma distância que os coloca bem na luta: “Não foi mau, mas sinto que há muito mais para dar se conseguirmos colocar tudo próximo da perfeição. Precisamos pensar da noite para o dia e tentar ser melhores amanhã. Penso que nesta posição não se deve fazer grandes mudanças, mas definitivamente vamos tentar alguma coisa”, disse.

Curiosamente, mais em baixo, desta feita está a Toyota. O melhor carro da equipa liderada por Jari-Matti Latvala é o de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), que são quartos a 26.5s: “Foi uma tarde melhor do que a manhã, mas não tão boa quanto queria. Eu não iria ao ponto de dizer que estamos confiantes depois de hoje, mas estamos definitivamente a avançar na direção certa”.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) tiveram um dia morno. São sextos, a 36.8s da frente, bem tentaram, mas não deu para mais: “Foi um dia muito difícil para nós. Obviamente as condições das estradas não foram muito boas para nós mas tentámos acompanhar Kalle e o Elfyn. Fizemos o que podíamos fazer”.

Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) estão a fazer exatamente o que a equipa lhes pediu: manter o carro na estrada e ganhar o máximo de experiência possível: “No primeiro ponto de travagem falhei o cruzamento neste último troço, mas o dia não foi assim tão mau. Penso que podemos estar contentes com o nosso progresso”.

Já Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) nem por isso. Capotaram no primeiro troço da tarde, quando eram quintos a 7.1s da frente. Tentaram manter o ritmo à tarde, mas um pequeno erro teve grandes consequências. são assim mesmo os ralis. Bastou uma roda fora da trajetória ideal, um toque ligeiro num banco de neve e um capotanço a alta velocidade que danificou o radiador e levou ao abandono, por hoje. Voltam amanhã.

Lorenzo Bertelli/Simone Scattolini (Toyota GR Yaris Rally1) teve uma saída neste último troço, e rodam a mais de cinco minutos da frente. Maios ou menos o que se esperava.

No WRC2, uma tarde bastante calma para Oliver Solberg/ Elliot Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) depois duma manhã ‘stressante’ com muitas lutas na frente, e bem equilibradas.

Lideram com 35.1s de avanço para Jari Huttunen/Antti Linnaketo (Skoda Fabia Rally2). Começaram o dia menos bem, mas a partir daí venceram três troços e com isso acumularam avanço.

Mas de manhã as coisas estiveram bem equilibradas. Emil Lindholm/Reeta Hamalainen (Skoda Fabia RS Rally2) saíram de estrada e perderam algum tempo logo de manhã e com isso a liderança, Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally2) tiveram problemas mecânicos e atrasaram-se, Ole Christian Veiby/Torstein Eriksen (Volkswagen Polo R5) fizeram um pião e perderam algum tempo, caindo também na classificação, Sami Pajari/Enni Malkonen (Skoda Fabia RS Rally2) também tiveram problemas na PE7.

Portanto, para lá de Huttunen que está a 35.1, em terceiro rodam Ole Christian Veiby/Torstein Eriksen (Volkswagen Polo R5) a 37.0s, Georg Linnamae/James Morgan (Hyundai i20 N Rally2) já estão a mais de um minuto, com os problemas mecânicos, Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally2) estão quase a dois minutos, Emil Lindholm/Reeta Hamalainen (Skoda Fabia RS Rally2) seis segundos mais atrás do compatriota. O rali não está resolvido, mas se solberg tiver ‘juizinho’ será difícil apanhá-lo…

