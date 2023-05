Craig Breen foi homenageado em Arganil | AutoSport

O ACP e a Câmara Municipal de Arganil promoveram uma homenagem a Craig Breen, piloto irlandês que faleceu nos testes para o Rali da Croácia, em abril. A Casa do PPD, local com história no Vodafone Rally de Portugal, foi o sítio escolhido para uma obra de homenagem ao malogrado piloto da Hyundai, da autoria de Mário Vitória.

Presentes na cerimónia estiveram, entre outros, Luís Paulo Costa, presidente da Câmara Municipal de Arganil, Carlos Barbosa, presidente do ACP, e Paulo Ferreira, da Hyundai Portugal.

Craig Breen, recorde-se, iniciou a época do Campeonato de Portugal de Ralis, em representação do Team Hyundai Portugal, além do programa no WRC com a marca coreana.