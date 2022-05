CPR Rali de Portugal, Ricardo Teodósio: ” O chassis é o 024 e a matrícula é o 224″ | AutoSport

24 é um dos números mais conhecidos dos ralis em Portugal. Ricardo Teodósio é um dos pilotos mais acarinhados do público e no rali de Portugal vai estrear a sua nova máquina. Depois de ter usado uma unidade de testes da Hyundai Motorsport, Teodósio recebeu finalmente o seu carro. E é um carro especial, pois, a pedido do piloto, a marca forneceu-lhe o chassis 024, com a matrícula 224. Depois de tantos azares no começo da época, pode ser que o 24 volte a trazer a sorte para o lado do piloto: