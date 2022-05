CPR, Rali de Portugal, PE5: Ricardo Teodósio destacado na frente | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Evo Rally2) voltaram a atrasar-se na segunda passagem pela Lousã, e Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rallly2) venceram mais uma especial, batendo José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) por 2.8s e com isso aumentaram a sua liderança de 15.4s para 1m35,0, e mesmo assim, a dupla da The Racing Factory conseguiu não perder a segunda posição tendo mesmo um avanço de 37.5s para Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Evo Rally2), já que Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Evo Rally2) também tiveram problemas, provavelmente um furo e perderam 2m42.9s, caindo para a quarta posição.

Uma prova muito dura, com os furos a serem decisivos nos principais atrasos registados.

Desta forma, Manuel Castro/Ricardo Cunha (Skoda Fabia Rally2) são quintos a frente de José Pedro Fontes,

Com Ricardo Filipe/Fernando Almeida (Ford Fiesta R5) em sétimo.

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rallly2) voltaram a perder muito tempo e já distam quase treze minutos da frente

Tempos Online – CLIQUE AQUI