CPR, Rali de Portugal, PE2: Stage Flash Góis 1 | AutoSport

Dani Sordo é o mais rápido na especial e assume a liderança da prova. O navegador Borja Rosada vence a primeira especial da carreira no WRC.

Carro 1. OGIER/INGRASSIA: Ogier bateu numa pedra e tenta avaliar o problema.

Carro 11. NEUVILLE/WYDAEGHE: “Foi uma boa classificativa, muito limpa. Podia forçar mais um pouco, mas os pneus movem-se bastante. Tentei encontrar o equilíbrio certo entre o «grip» e o movimento do carro”.

Carro 33. EVANS/MARTIN: “Não é muito fácil. Por vezes, os pneus macios movem-se bastante, mas está tudo bem”.

Carro 8. TÄNAK/JÄRVEOJA: “Temos de melhorar muito. Parece que estamos a lutar muito (com o carro)”.

Carro 69. ROVANPERÄ/HALTTUNEN: “Não estou feliz. É muito difícil com os pneus macios. O carro está tão macio e está também muito subvirador para mim. Estamos a lutar muito com o carro e não estou feliz com o meu tempo”.

Carro 18. KATSUTA/BARRITT: “As condições estão a melhorar. Cometi vários erros, pelo que a condução não está assim tão boa. Podia ser muito melhor, pelo que vou tentar melhorar”.

Carro 16. FOURMAUX/JAMOUL: “Os (outros) pilotos conhecem bem esta especial. Comecei a perder os pneus

macios a cinco km do fim da classificativa, pelo que fui cuidadoso no final. Estava apenas a desfrutar. Os meus adversários conhecem bem este troço. Eu comecei a ‘perder’ os pneus macios após 5 km antes do final do troço, por isso tive cuidado no final”.

Carro 44. GREENSMITH/PATTERSON: “Tive uma sensação bastante boa. Senti os pneus a sobreaquecer, pelo que estava apenas a tentar geri-los, mas parece que fui demasiado cauteloso em alguns sítios”.

Carro 6. SORDO/ROZADA: “Foi bastante bom – o carro está a funcionar bem e agora foi muito melhor do que na primeira classificativa com o co-piloto. Tentei não forçar demasiado, porque não sei que pneus vamos ter de voltar a usar”.