CPR, Rali de Portugal, PE1: stage Flash Lousã 1 | AutoSport

Três minutos de intervalo entre os carros do WRC. Quatro pneus macios com um duro como sobressalente escolhidos pelos pilotos prioritários, com os restantes quatro macios reservados para as areadas e escorregadias classificativas de domingo. O recorde da classificativa continua a ser de Dani Sordo (8m59s). Ott Tanak fez desta feita 9m04.7s

Car 1. OGIER/INGRASSIA: “Os pneus macios tornaram o carro algo instável e tentei encontrar o ritmo, mas forcei mais na parte final.”

Car 11. NEUVILLE/WYDAEGHE: “Estou surpreendido. Não fiquei muito satisfeito no shakedown. Agora encontrei uma boa aderência e pude guiar o carro em boas condições”.

Car 33. EVANS/MARTIN: “Está tudo ok, mas necessito de ser mais cuidadoso em algumas zonas da classificativa”.

Car 8. TÄNAK/JÄRVEOJA: “Deixei o motor ir abaixo e depois fiz um ‘pião’ num gancho para a direita, mas à parte disso correu tudo bem…”

Car 69. ROVANPERÄ/HALTTUNEN: “Guiei de uma forma limpa e sem problemas no regresso aos pisos de terra”.

Car 18. KATSUTA/BARRITT: “Algumas zonas estavam escorregadias, como eu esperava, noutras tive muito cuidado. Mas foi complicado”.

Car 16. FOURMAUX/JAMOUL: “É incrível! Estou a desfrutar bastante. Pode-se derrapar e manter a velocidade. Não foi uma exibição perfeita, mas gostei e sei onde posso melhorar o meu ritmo.”

Car 44. GREENSMITH/PATTERSON: “As ideias que tivemos no teste parecem ter melhorado o comportamento do carro. Vamos prosseguir assim.”

Car 6. SORDO/ROZADA: “O motor desligou-se num gancho. Está tudo bem, mas não é fácil, pois o carro está um pouco subvirador [sai de frente]”.

Car 7. LOUBET/LANDAIS: “Estou a ter muitas cautelas e perdi bastante tempo”.

Car 21. BULACIA/OHANNESIAN: “A classificativa estava limpa, mas não gostei da afinação do meu carro. Temos que trabalhar um pouco mais na suspensão, mas também fui cauteloso”.

Car 22. LAPPI/FERM: “O piso deste troço parece um pouco mais macio, mas mais seco, do que aquilo que esperava”.

Car 23. ØSTBERG/ERIKSEN: “Não sei o que se passa. Sinto-me confortável neste regresso aos pisos de terra, mas sinto que não sei o que estou a fazer. Tento ser cauteloso com a minha condução”.