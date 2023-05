CPR Rali de Portugal, Miguel Correia: “Perdemos a vitória, mas ganhamos vantagem no campeonato” | AutoSport

Miguel Correia ficou muito perto do triunfo, que escapou de forma algo ingrata, mas conseguiu uma vantagem importante nas contas do campeonato. Um furo na fase decisiva da prova, quando já era muito difícil que Armindo Araújo conseguisse recuperar a margem, levou que caísse para segundo. Apesar do resultado, assumiu a liderança do campeonato, tendo agora 20 pontos de diferença para Ricardo Teodósio, que foi infeliz nesta prova e abandonou.

Correia estava contente com a liderança no campeonato, o que compensou a tristeza de não ter vencido esta prova. Correia fez também a antevisão da fase em asfalto.

Foto: Aifa