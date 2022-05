CPR Rali de Portugal, José Pedro Fontes: “Grande honra ter o Filipe Albuquerque connosco” | AutoSport

José Pedro Fontes encara este Rali de Portugal com o habitual pragmatismo. Reconhecendo que os troços se poderão degradar ao longo da prova, Fontes quer conseguir um resultado que lhe permita estar na luta, quando a fase de asfalto chegar. Um fim de semana em cheio para a sua estrutura, Sports & You, com a presença de Filipe Albuquerque, que vai fazer a super especial de Coimbra. Também com a estrutura sediada em Baltar o Citröen C3 World Rally Car de André Villas Boas que irá pilotar na prova portuguesa.