CPR, Rali de Portugal, Bernardo Sousa: “Em breve, poderemos lutar por vitórias” | AutoSport

Bernardo Sousa conseguiu um saboroso pódio para o CPR. Apesar de reconhecer que a prova para o campeonato nacional estava demasiado dura, aproveitou esse facto para usar a sua grande experiência para gerir o andamento e conseguir o terceiro lugar final. Sousa estava contente com o ritmo colocado nos troços do Rali de Portugal, tendo em conta as limitações do carro. O piloto português não continuou na prova e está agora focado em continuar a sua evolução e a do carro para conseguir os melhores resultados possíveis.