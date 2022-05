CPR Rali de Portugal, Armindo Araújo: “Vencer o CPR é o nosso foco” | AutoSport

Armindo Araújo tem estado em boa forma esta época e está determinado a continuar a boa série de resultado no Rali de Portugal. O foco está na vitória do CPR e aumentar a distância para a concorrência:

“Este é sem dúvida o rali que todos estamos ansiosos que comece e onde queremos também conseguir terminar com o melhor resultado possível. Tal como tem acontecido nas últimas temporadas, e desde que voltei a alinhar no Campeonato de Portugal de Ralis, o meu primeiro objetivo é naturalmente obter uma vitória para as contas do campeonato, e depois continuar em prova para poder chegar ao pódio a Matosinhos como melhor dupla portuguesa. Vencer o CPR, que terá a sua classificação definida na sexta-feira, após a especial de Lousada, é o nosso foco”, começa por dizer Armindo Araújo.

“Temos preparado muito bem todos os ralis e este não é exceção. Fizemos hoje um derradeiro teste com o Skoda Fabia e, a partir de amanhã, temos dois intensos dias de reconhecimentos. Estamos muito confiantes que podemos terminar a fase de terra tal como a começamos, ou seja, a vencer. Vamos

tudo fazer para que isso seja possível e assim aumentar a distância pontual para os nossos adversários”, disse ainda o líder do campeonato.