CPR Rali de Portugal, Armindo Araújo: “Fomos inteligentes” | AutoSport

Armindo Araújo conseguiu mais um triunfo no CPR, este com sabor duplamente especial. Primeiro, por ser no Rali de Portugal, a prova que todos querem vencer e segundo, por ser um triunfo depois de um começo de época duro, com o acidente e a recuperação. Armindo Araújo estava radiante com o resultado e enalteceu a gestão feita ao longo do dia. Num rali difícil, conseguiu defender o carro quando era preciso e atacar quando era possível, evitando azares. Recordou os tempos do Rali da Grécia e fez uma gestão similar. Agora, é lutar para ser o melhor português no final do Rali de Portugal:

Foto: @World