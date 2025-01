Contagem decrescente para o WRC 2025: testes antecipam o desafio do ‘Monte’

Já começaram os preparativos para o Rali de Monte-Carlo, as três equipas do WRC já afinam estratégias nos Alpes franceses.

Continua a contagem decrescente para o Rali de Monte-Carlo, prova de abertura do WRC 2025, com as equipas do WRC a levar a cabo vários testes nos Alpes, como preparação para a prova.

Com a abertura da temporada a pouco mais de quinze dias, os pilotos estão a começar os preparativos para a primeira ronda de 2025, e a equipa campeã em título, a Toyota Gazoo Racing, tem estado a trabalhar em busca de condições semelhantes às expectáveis do Monte Carlo, desde terça-feira.

O Toyota GR Yaris Rally1 de testes vai estar em ação durante cinco dias, com as equipas nomeadas Sébastien Ogier, Elfyn Evans e Kalle Rovanperä a juntarem-se a Takamoto Katsuta e à mais recente contratação da marca japonesa, Sami Pajari.

Ontem, a principal rival da Toyota na corrida de marcas mais renhida de sempre do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA, a Hyundai, dirigiu-se para as montanhas. O vencedor do título de pilotos, Thierry Neuville, e Ott Tänak estão ambos bem familiarizados com o i20 N Rally1 em ‘Monte-spec’, mas Adrien Fourmaux vai tentar aproveitar a experiência que adquiriu com a sua vitória de 15,5 segundos sobre Rovanperä no Rallye National Hivernal du Dévoluy, no mês passado.

Os pilotos da M-Sport Ford, Grégoire Munster e Josh McErlean, iniciam os seus testes no domingo, mas serão os que terão mais tempo de condução, com um dia e meio planeado para cada um.

Com a neve prevista para esta semana em Gap e arredores (a base da primeira ronda), os testes para o Rallye Monte-Carlo são notoriamente inconstantes, com o tempo a poder mudar significativamente antes da partida da Praça do Casino, dentro de pouco mais de duas semanas, tal como sempre sucede.

Como tem estado a meteorologia este ano, é maior a probabilidade de um ‘Monte’ mais invernal, mas só na semana imediatamente anterior será possível ter uma ideia mais correta do que esperar para a prova.

Nos anos 70 e 80 era quase garantida a neve e o gelo, até porque o rali tinha o dobro da extensão do atual e por isso era bem mais provável chegar a zonas mais invernais do que com o sistema atual de 325 Km de troços…