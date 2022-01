Construir Rally2 ou Rally3? Toyota considera, mas não há decisões | AutoSport

A Toyota continua a considerar a hipótese de construir Rally2 ou Rally3, continuam a monitorizar a situação mas para já não há decisões oficiais neste momento e isso é tudo o que podem divulgar para já. Há um ano, a probabilidade era maior para a construção de um Rally3, devido a só haver o Ford Fiesta Rally3 no mercado e assim continua.

Ou seja, o negócio é mais interessante numa categoria em que só há um concorrente o que não sucede nos Rally2, em que há cinco marcas com carros de topo a concorrer.

Agora que o WRC3 passou a carros de tração total, e onde só há uma marca com esses carros, a Ford, é possível que apareçam mais para para já a Toyota nada diz.

Os Toyota GR Yaris da Iberian Rally Cup não têm homologação FIA, somente homologações nacionais, N4 em Espanha e algo semelhante em Portugal, assim que for decidido.