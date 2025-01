Conheça das paisagens do mítico Rali de Monte Carlo (fotogaleria)

O Rali de Monte Carlo vai para a sua 93ª edição! Nascido em 1911, a prova é uma ‘lenda viva’ do automobilismo mundial. Imagine uma caravana de veículos partindo de diversas cidades europeias, convergindo através de estradas geladas e nevadas rumo ao ‘glamoroso’ Principado do Mónaco, na Riviera Francesa.

Este contraste entre o frio cortante do inverno dos Alpes Marítimos e o brilho da Côte d’Azur sempre criou uma atmosfera única que cativa até mesmo aqueles que nunca tinham visto um carro de corrida.

Ao ponto da Fórmula 1 continuar a ter imensas dificuldades de se livrar do ‘espartilho’ que é hoje em dia o GP do Mónaco de F1.

À medida que o rali crescia em popularidade, foi começando a atrair a atenção de pilotos profissionais sedentos por glória e fabricantes de automóveis ávidos por provar a superioridade das suas máquinas. As histórias que emergiram dessas competições tornaram-se lendárias, misturando drama, habilidade e, por vezes, (muita) controvérsia.

Na década de 1960, o Rali de Monte Carlo evoluiu para incluir troços cronometrados em estradas fechadas ao trânsito. Estas secções, na maioria das vezes serpenteando por montanhas cobertas de neve e gelo, elevaram a emoção a novos patamares. Tantos quando os ‘Col’, cujo mais famoso é o Turini, que nem sequer fica perto de ser o mais interessante. É apenas o mais famoso…

O lendário Col de Turini, com as suas mais de 30 curvas e ganchos em apenas 33 quilómetros – conforme o troço escolhido, e há imensas versões – como Arganil que pode ser tão extenso quanto a Serra do Açor, tornou-se o epítome deste desafio, um teste supremo de coragem e habilidade que faz o coração dos adeptos bater mais forte.

É nestes troços que nascem as histórias de heroísmo e muito drama que alimentam a mística do rali.

Realizado 92 vezes desde a sua criação, o Rali de Monte Carlo é um testemunho da paixão duradoura pelo automobilismo. O seu legado transcende o desporto, tornando-se parte integrante da cultura popular e da história do automóvel. Cada edição adiciona um novo capítulo a esta saga já para lá de centenária, mantendo viva a chama da aventura e do desafio que atrai gerações de entusiastas.

O Rali de Monte Carlo não é apenas o rali mais conhecido do mundo, mas também uma odisseia que captura a imaginação, um palco onde homens e máquinas dançam no fio da navalha entre o triunfo e o desastre, há mais de um século, todos os anos sob o olhar atento não só de uma audiência global fascinada por sua mística intemporal, mas principalmente pelos corajosos adeptos que nas geladas montanhas dos Alpes Marítimos, no auge do inverno, aguardam com entusiasmo os carros, imunes ao frio cortante, prontos para enfrentar o desafio extremo, destacando a coragem inabalável de pilotos que transformam gelo e neve em palco para sua audácia.

