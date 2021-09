Confirmado oficialmente: Rali de Monza fecha WRC 2021 | AutoSport

Está confirmado, o ACI Rally Monza junta-se ao calendário do WRC 2021, a prova tem lugar de 19 a 21 de novembro

A sede será novamente no Autodromo Nazionale de Monza, perto de Milão, no norte do país. Será a 12ª e última prova do ano. O rali incluirá troços no circuito do ‘Templo da Velocidade’ nas curvas famosas de Monza, tais como Michele Alboreto, Lesmo e Curva Grande. Haverá também troços nas montanhas a norte do circuito.

Para Yves Matton, diretor de ralis da FIA: “O cancelamento do Rali de Japão devido ao Covid-19 é dececionante e mais um duro golpe para os organizadores que trabalharam tão arduamente, sem qualquer recompensa, durante um segundo ano. A ACI Rally Monza interveio numa fase muito tardia na época passada e, no entanto, os organizadores conseguiram realizar um evento forte e inovador em torno do circuito.

O Presidente Angelo Sticchi Damiani e a sua equipa da ACI demonstraram que têm tudo o que é preciso para organizar um evento de primeira classe do WRC e é uma notícia muito positiva contar com o seu empenho e profissionalismo este ano para voltar a acolher a final do campeonato”, disse.