Comunicado da FIA | AutoSport

No seguimento da notícia da morte de Craig Breen durante a preparação do Rali da Croácia, aos comandos do Hyundai i20 N Rally1, a FIA publicou um comunicado onde o Presidente da FIA Mohammed ben Sulayem salientou que: “Em nome da FIA, desejo apresentar as nossas sinceras condolências à família e amigos de Craig Breen, após a sua morte num acidente durante um teste privado na Croácia. Os nossos pensamentos e orações estão com os seus entes queridos e toda a comunidade do Rally neste momento difícil”.