Como os simuladores podem ajudar um jovem piloto de ralis | AutoSport

Jon Armstrong é um jovem piloto de ralis que corre no ERC Junior e no Junior WRC, que está a utilizar os e-sports para melhorar a sua forma de lidar com as notas de andamento, ao experimentar várias ‘versões’. O piloto inglês luta pelos títulos de campeão e entre provas, tem usado simuladores de ralis online para experimentar novos sistemas antes de os pôr em prática em eventos reais.

Até agora, parece estar a funcionar. A dupla reclamou a vitória na abertura da série na Croácia, antes da falha do motor no Rali de Portugal ter forçado o seu abandono. No Rally da Estónia, no início deste mês, recuperaram, com um segundo lugar: “As notas de andamento são muito importantes. É preciso que sejam tão precisas e detalhadas quanto possível, pelo que se estamos sempre a procurar formas de melhorar. Os simuladores dão-nos uma boa oportunidade de experimentar diferentes palavras e notas de andamento para ver o que é mais eficiente, o que funciona melhor para mim e para o Phil (Hall), mas também o que ‘clica’ mais corretamente na minha mente, também. É bom experimentar primeiro as coisas no simulador, e ver se funciona para nós os dois, depois podemos implementá-lo nos reconhecimentos nas provas e depois nas próprias provas. Há bastantes coisas diferentes que desenvolvemos ao longo desta temporada”, disse.

Armstrong persegue o líder da série, Sami Pajari, por 15 pontos, no terceiro lugar, com o letão Martins Sesks, cinco pontos à sua frente: “Estamos numa posição boa, não há dúvida de que é possível, mas temos de trabalhar e de nos esforçar e esperar que tenhamos boas classificações”.