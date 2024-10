Como os rumores da possível saída da Hyundai do WRC…desaparecem num ápice!

Realiza-se por esta altura no Japão um evento que junta a Hyundai N x Toyota Gazoo Racing Festival e nesse evento uma simples frase do presidente do Hyundai Motor Group, Euisun Chung, acabou com os rumores que a Hyundai poderá sair do WRC e rumar apenas ao WEC: “Com a nossa marca de alto desempenho N, estamos empenhados em proporcionar emoção e satisfazer todos os entusiastas de automóveis. Continuaremos a avançar nos desportos motorizados juntamente com a Toyota para que mais pessoas possam desfrutar da emoção de conduzir”, afirmou Chung.

Isto significa que a Hyundai continua lado a lado com a Toyota nos ralis – reparem que Chung falou na marca N que está associada ao WWRc, e embora possa eventualmente (não há nada para já que indique isso) fazê-lo com uma equipa satélite, como faz a Ford com a M-Sport, pelo menos continua.

A ‘parceria’ Hyundai e Toyota vai continuar no WRC e neste evento foram celebrados os modelos de alto desempenho de ambas as marcas, com um foco especial na emoção da condução.

Esta declaração de Euisun Chung, presidente da Hyundai, expressau o compromisso da marca com os desportos motorizados, mencionando especificamente a marca N e a parceria com a Toyota.

Neste momento ainda não sabe o que vai ser do WRC 2026, mas pelo menos em 2025 pode contar-se com a Hyundai – em que moldes logo se vê – e quando houver regulamentos de 2026, pouco depois vão ouvir-se decisões da cúpula da Hyundai na Coreia do Sul.