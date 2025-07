Como o WRC está a assumir a liderança ambiental e social no desporto motorizado

WRC acelera rumo à sustentabilidade com roteiro ambicioso até 2040. Compromisso com o Futuro: está traçado o roteiro para a sustentabilidade nos ralis.

Uma nova era para o desporto motorizado

Os ralis estão a entrar numa nova fase, mais consciente e responsável, com a publicação do “WRC Sustainability Roadbook”, que já vem de 2024, e que são um plano estratégico que posiciona os campeonatos promovidos pela WRC Promoter (WRC e ERC) como líderes na transição para práticas sustentáveis no automobilismo global.

Este roteiro traça um caminho claro em direção à neutralidade carbónica, à preservação ambiental e à inclusão social, refletindo um compromisso firme com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e com a Estratégia Ambiental da FIA.

Sustentabilidade no coração dos ralis

Ralis com responsabilidade ambiental

Os ralis são um desporto intrinsecamente ligado à natureza. Disputa-se em florestas, montanhas, desertos e costas marítimas, onde os impactos das alterações climáticas — como secas, incêndios ou tempestades — já se fazem sentir. Por isso, o WRC assumiu a sustentabilidade como pilar estratégico.

Desde 2022, os carros das categorias principais começaram por utilizar combustíveis fósseis alternativos e livres de carbono, resultando numa redução de 77% nas emissões de CO2e em comparação com combustíveis convencionais. Para além disso, os promotores comprometeram-se a proteger locais classificados como Património Mundial da UNESCO e a restaurar áreas naturais afetadas pelas provas.

Mobilidade sustentável e inovação tecnológica

Os ralis são hoje um laboratório para soluções de mobilidade sustentável. Tecnologias como os veículos híbridos, elétricos e os e-fuels têm vindo a ser testadas em condições extremas, antes de serem adaptadas à utilização diária. Esta ponte entre o desporto e a mobilidade do futuro é aprofundada através de fóruns como o “Beyond Rally Innovation Forum”, que junta indústria, governos e academia em torno da sustentabilidade.

Uma estrutura robusta com visão a longo prazo

Para garantir que a sustentabilidade não é apenas um objetivo simbólico, foi criada uma estrutura de governação dedicada, com uma equipa de sustentabilidade ligada diretamente à direção executiva. Esta equipa lidera a implementação de um sistema de gestão ambiental inspirado na norma ISO 14001 e já obteve a acreditação de três estrelas da FIA, a mais alta no setor.

Alinhamento com a FIA e os ODS

O roteiro está alinhado com os três grandes eixos da Estratégia Ambiental da FIA: ação climática, inovação tecnológica e práticas sustentáveis. Paralelamente, as iniciativas dos promotores contribuem diretamente para diversos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com enfoque nas áreas do clima, biodiversidade, inovação, gestão responsável e impacto social.

Metas concretas e prazos definidos

O plano do WRC estabelece metas ambiciosas:

Neutralidade carbónica em todos os campeonatos até 2030, com emissões residuais compensadas por projetos ambientais.

Atingir o net-zero até 2040.

Aplicar medidas de restauração da biodiversidade a partir de 2026.

Adoção de fontes de energia 100% renováveis nos parques de assistência até 2030.

Certificação ISO 20121 para eventos sustentáveis até 2025.

Promoção da diversidade e inclusão através de programas como o “Women’s Acceleration Programme”.

Impacto social e envolvimento das comunidades

Os ralis, além de gerarem retorno económico para as regiões que os acolhem, são cada vez mais um motor de desenvolvimento social. Exemplos como o “Rally de la Salud” no México — que já beneficiou mais de 100.000 pessoas com serviços médicos gratuitos — mostram como o desporto pode ser uma força positiva nas comunidades. A partir de 2026, todos os eventos deverão implementar projetos de legado social, com foco na educação, saúde e inclusão.

Rumo a um futuro sustentável nos ralis

Com este roteiro, o WRC não só reconhece os desafios ambientais e sociais do nosso tempo, como assume um papel de liderança na sua mitigação. Através de uma abordagem integrada e colaborativa, que envolve promotores, equipas, patrocinadores, organizadores, comunidades locais e fãs, o rali transforma-se num exemplo de desporto com propósito.

O desporto que desafia os limites está agora a liderar o caminho para um planeta mais sustentável.