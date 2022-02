Como melhorar a performance dos pilotos através de técnicas de treino mentais? (vídeo) | AutoSport

A dupla da M-Sport/Ford, Adrien Fourmaux e Gus Greensmith é protagonista de um novo documentário que examina como a complexidade dos dados cerebrais podem ser utilizados para gerar uma vantagem competitiva.

A Racing Minds revela como o cérebro reage a situações de pressão, e de constante mudança durante a competição através de sensores enclausurados nos capacetes dos pilotos, para medir sinais.

O documentário do Eurosport segue o duo através de uma série de experiências inovadoras em pista e fora de pista no circuito de corridas Motorland Aragón em Espanha, para determinar como podem compreender o funcionamento do cérebro para melhorar o desempenho: “Estamos sempre à procura de uma vantagem sobre os nossos rivais, sobre o nosso companheiro de equipa, e este é um projecto muito interessante porque pode dar a um piloto um maior benefício”, explicou Gus Greensmith.

“Temos tantos pontos de dados do carro. Há muito poucas coisas que não gravamos e muito poucas coisas que não conseguimos ver. O único dado que não conseguimos ver é exatamente o quão bem está o piloto a actuar e está na sua ‘banda’ ideal. Isso é tão importante quanto o carro”.

O Dr Elias Mouchlianitis, um conferencista muito experiente em neurociência cognitiva, procedeu a testes ‘live’ transmitindo dados cerebrais ao vivo quando um pilotos estava na pista: “Foi um enorme desafio. Normalmente, estas experiências situam-se em ambientes muito, muito controlados e penso que é uma proeza espantosa da engenharia ser capaz de medir sinais cerebrais enquanto um piloto guia um carro”.

Will May, da Ford tem estado na vanguarda do projeto e acredita que há uma oportunidade de melhorar o desempenho: “O que se vê hoje na pista ou nos troços de rali, é extremamente diferente da maquinaria que estava a ser utilizada há cinco, 10 ou 20 anos atrás. A tecnologia que está incorporada nesses motores mudou, o carro foi aperfeiçoado, mas o que estamos a tentar descobrir é a última fronteira sobre o desempenho mental, o cérebro do piloto. O que podemos aprender sobre isso, como podemos melhorar o desempenho dos nossos pilotos através de técnicas de treino mental”?