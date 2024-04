Como as equipas do WRC fazem promoção e ‘dicas’ para os ralis portugueses

Uma das preocupações dos responsáveis do WRC que ficou bem expressa nas recentes decisões da FIA do final de fevereiro passado foi a promoção: foi decidido criar uma Equipa de Promoção do WRC dentro da FIA para maximizar o potencial do campeonato. Essa equipa irá definir compromissos de todas as partes interessadas para promover o WRC a um público mais amplo e o objetivo é promover o WRC como um dos principais campeonatos de automobilismo do mundo.

Deixamos passar um mês e meio, fomos espreitar como estão as coisas no seio das três equipas, ‘et voilá’: a Toyota está a fazer exatamente a mesma coisa de sempre, há anos, a M-Sport “já fazia umas coisas”, mas este ano incrementou um pouco o que faz e o grande destaque, a Hyundai Motorsport, que parece ter percebido muito bem a mensagem, está a trabalhar na promoção do WRC numa galáxia bem diferente da M-Sport, e um ‘universo’ para a Toyota.

A Toyota é muito ‘empresarial’ na sua atitude perante as redes sociais, a M-Sport aproxima-se mais do que deve fazer uma equipa de topo de WRC, mas nota-se que há ali falta de meios para ‘fazer coisas’, mas a Hyundai tem vindo a melhorar significativamente o conteúdo vídeo no youtube, e nas redes sociais de um modo geral. Ficámos a saber depois que a Hyundai MotorSport mudou recentemente a sua estratégia, e tem novas pessoas a gerir esse departamento.

Nota-se claramente uma forte mudança, há muitos conteúdos novos e diferentes e não só no Youtube mas nas redes sociais em geral, que melhoraram muito.

É clara a diferença para a Toyota que provavelmente mantém um estilo mais ‘corporate’.

Estamos a falar das equipas do WRC, mas a base disto tudo aplica-se a toda e qualquer equipa a todo e qualquer piloto que tem fácil acesso às redes sociais e pode e deve alimentá-las da forma mais profissional possível, mesmo que estejamos a falar de pilotos amadores.

As equipas de automobilismo podem utilizar as redes sociais de diversas maneiras para promover a sua equipa e a própria competição como um todo.

Sempre que possível devem criar conteúdo envolvente e de alta qualidade, fazer atualizações da equipa, informação sobre os pilotos, os carros, os próximos eventos, os resultados das corridas, antevisão e balanço das provas, oferecer aos adeptos, de vez em quando uma visão interna da equipa, quer sejam vídeos dos bastidores, entrevistas com os pilotos e membros da equipa, transmissões ao vivo de eventos.

Criar se possível conteúdo interativo, sondagens, perguntas e respostas, eventualmente passatempos/

concursos, usar diferentes formatos de conteúdo, quer sejam posts de texto, imagens, vídeos.

É muito importante interagir com os fãs, responder a comentários e mensagens, pois isso mostra aos adeptos que a equipa se preocupa com o que eles pensam.

Realizar passatempos/concursos e promoções de produtos dos seus patrocinadores é uma ótima maneira de recompensar os adeptos pelo seu apoio e gerar entusiasmo em torno da equipa.

Sempre que possível, participar de conversas online, quer sejam fóruns de social media, grupos de adeptos nas redes sociais,

Nunca esquecer de partilhar informações sobre as próximas provas, o que inclui datas, horários, locais e informações sobre como ver. Veja-se o que fazem algumas das principais equipas nacionais de ralis, por exemplo.

Criar conteúdo que destaque a emoção e o drama da competição. Isso pode incluir vídeos de provas, onboards, vídeos de pilotos com análise das suas provas.

Usar as hashtags oficiais das competições ajuda a aumentar o alcance do conteúdo das equipas/pilotos.

Sabemos que para muito nada disto é fácil, mas para ter uma estratégia de social media simples de colocar em prática, só é preciso falar com alguém que verdadeiramente perceba do assunto e depois seguir essas diretrizes simples à risca, sem ‘esquecimentos’.

É importante também medir o desempenho de suas atividades nas redes sociais, pois isso ajudará a determinar o que está a funcionar e o que não está.

Adaptar a estratégia à medida que a plataforma e o público evoluem garantirá que a equipa esteja sempre a alcançar os seus adeptos da forma mais eficaz.

Ao seguir estas dicas, já é uma base para construir uma base de fãs forte, promover a sua equipa e a competição como um todo, sendo certo que tudo isto contribui para aumentar o interesse pelo automobilismo.