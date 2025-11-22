HÃ¡ 30 anos, Colin McRae tornou-se campeÃ£o mundial de ralis naquele que foi o seu Ãºnico tÃtulo Mundial de Ralis. A sua morte em 2007 deixou um vazio permanente no WRC. Recordamos agora o homem, o piloto e o legado.
Foi precisamente hÃ¡ 30 anos, a 22 de novembro de 1995, que Colin McRae alcanÃ§ou aquilo que muitos esperavam hÃ¡ algum tempo, tornar-se, aos 27 anos, o primeiro piloto britÃ¢nico campeÃ£o mundial de ralis e, Ã Ã©poca, o mais jovem de sempre a conquistar o tÃtulo. Naquele dia chuvoso e frio em Chester, apÃ³s uma batalha Ã©pica contra o colega de equipa Carlos Sainz no Rali do RAC, McRae escreveu o seu nome na histÃ³ria do desporto motorizado de forma indelÃ©vel.
Mas a histÃ³ria de Colin McRae nÃ£o Ã© apenas a de um campeÃ£o. Ã‰ a histÃ³ria de um piloto que redefiniu o que significava – e significa – pilotar um carro de ralis â€” alguÃ©m que transformou cada troÃ§o numa declaraÃ§Ã£o de guerra contra a fÃsica, a gravidade e o bom senso. E Ã© tambÃ©m a histÃ³ria de uma perda que, 18 anos depois, continua a doer no coraÃ§Ã£o de todos aqueles que amam os ralis.
FOTOS Arquivo AutoSport
“If in Doubt, Flat Out”: a filosofia de vida
Colin McRae nÃ£o era apenas rÃ¡pido. Era espetacular. Enquanto outros pilotos calculavam, McRae atacava. Onde outros levantavam o pÃ©, ele carregava ainda mais. A sua filosofia era simples e brutal: “if in doubt, flat out” â€” na dÃºvida, a fundo. Foi assim sempre que competiu nos troÃ§os dos ralisâ€¦
Conduzir um Subaru Impreza 555 azul e amarelo pelas florestas britÃ¢nicas, finlandesas ou neozelandesas nÃ£o era, para McRae, uma questÃ£o de gestÃ£o de risco. Era pura expressÃ£o. Cada curva era uma oportunidade para deslizar mais, cada salto uma chance de voar mais alto, cada troÃ§o um palco onde ele dava tudo, absolutamente tudo, atÃ© ao limite â€” e frequentemente para lÃ¡ dele. E ninguÃ©m lhe levava a mal por isso, porque a marca que deixava enquanto as quatro rodas nÃ£o estavam viradas para cima, era Ãºnicoâ€¦
Mas esta abordagem nÃ£o vinha sem custos. McRae capotou inÃºmeras vezes. Destruiu carros. Abandonou ralis quando estava muito perto dos vencer. Eventualmente perdeu tÃtulos que com algum calculismo, deveria ter ganho. No entanto, nunca pÃ´s de lado a sua forma de encarar os ralis e isso ainda hoje – quase duas dÃ©cadas depois do seu desaparecimento – lhe vale o reconhecimento dos adeptos, como alguÃ©m Ãºnico na modalidade.
Muitas vezes, mesmo depois de um capotamento espetacular, McRae e o seu co-piloto Derek Ringer consertavam o carro com troncos e pedras, erguidos pelos fÃ£s como â€˜macacos humanosâ€™, e voltavam Ã estrada â€” muitas vezes batendo o melhor tempo do troÃ§o seguinte. Isto aconteceu!
Esta resiliÃªncia inabalÃ¡vel tornou-se a sua marca. NÃ£o importava quantas vezes caÃsse; importava quantas vezes se levantava. E essa atitude conquistou nÃ£o apenas trofÃ©us, mas o coraÃ§Ã£o de milhÃµes de pessoas em todo o mundo. E ainda hoje lÃ¡ permaneceâ€¦
1995: o ano da glÃ³ria
A temporada de 1995 comeÃ§ou da pior forma possÃvel para McRae. Abandonos no Monte Carlo e na SuÃ©cia deixaram-no praticamente fora da corrida ao tÃtulo quase antes dela comeÃ§ar. Mas Colin nÃ£o era homem de desistir.
Com vitÃ³rias na Nova ZelÃ¢ndia â€” o seu rali preferido, onde venceu trÃªs vezes consecutivas â€” e resultados consistentes na AustrÃ¡lia e Portugal, McRae recuperou terreno. A batalha pelo tÃtulo chegou Ã Ãºltima prova, a RAC Rally em casa, com McRae e Sainz empatados a 70 pontos.
O que se seguiu foi uma das finais mais emocionantes da histÃ³ria do WRC. Depois de sofrer um furo que o deixou a um minuto de Sainz, McRae protagonizou uma recuperaÃ§Ã£o Ã©pica. No terceiro dia, estava imparÃ¡vel â€” bateu recorde apÃ³s recorde nos troÃ§os, entrando numa zona quase espiritual de perfeiÃ§Ã£o, semelhante ao que Ayrton Senna descrevera anos antes em MÃ³naco.
Na manhÃ£ de 22 de novembro de 1995, quarta-feira, McRae foi simplesmente imperial. Nada o podia parar. O Impreza azul e amarelo tornou-se um farol de brilho fluido e imperioso atravÃ©s das florestas escuras e hÃºmidas da GrÃ£-Bretanha. Mais de dois milhÃµes de fÃ£s assistiram Ã prova, transformando-a num fenÃ³meno nacional.
No Ãºltimo troÃ§o, Clocaenog no PaÃs de Gales, McRae venceu novamente, cruzando a meta final com 36 segundos de vantagem sobre Sainz. Tinha conquistado 18 dos 28 troÃ§os. Era CampeÃ£o do Mundo.
A celebraÃ§Ã£o em Chester foi delirante. McRae, precedido por um gaiteiro, subiu ao pÃ³dio e fez donuts com o Impreza enquanto segurava a bandeira escocesa. Os seus amigos â€” nÃ£o celebridades, mas gente comum de Lanark â€” estavam lÃ¡, aos gritos. McRae era o campeÃ£o do povo.
O legado alÃ©m do tÃtulo
Apesar de ter conquistado apenas um tÃtulo mundial, Colin McRae nunca deixou de ser o rosto dos ralis. A sua conduÃ§Ã£o agressiva, lateral e sempre no limite tornou-o num Ãcone global. Em 1998, a sÃ©rie de videojogos “Colin McRae Rally” foi lanÃ§ada, tornando-se um dos jogos de conduÃ§Ã£o mais vendidos de sempre e apresentando os ralis a uma geraÃ§Ã£o inteira que talvez nunca tivesse assistido a uma prova ao vivo.
McRae venceu corridas icÃ³nicas como o Safari Rally de 1999, conduzindo o novÃssimo Ford Focus WRC Ã vitÃ³ria numa das provas mais difÃceis do calendÃ¡rio â€” algo que muitos julgavam impossÃvel com um carro estreante. Conduziu para a Subaru, Ford e CitroÃ«n, deixando a sua marca em cada equipa.
Mas mais do que trofÃ©us, McRae deixou uma filosofia de vida: nunca recuar, nunca desistir, dar sempre tudo atÃ© Ã Ãºltima volta. Inspirou uma geraÃ§Ã£o de pilotos, desde Petter Solberg â€” que McRae ajudou na Ford â€” atÃ© aos fÃ£s que enchiam as florestas apenas para o ver voar.
15 de Setembro de 2007: o dia em que o mundo dos ralis parou
A notÃcia chegou numa tarde de sÃ¡bado e paralisou o mundo do desporto motorizado. Colin McRae, aos 39 anos, morreu num acidente de helicÃ³ptero perto da sua casa em Lanark, na EscÃ³cia. Com ele morreram o seu filho Johnny, de apenas cinco anos, Ben Porcelli, de seis, e Graeme Duncan, de 37.
A perda foi devastadora. Para a famÃlia McRae, que perdeu um filho, neto, irmÃ£o e pai. Para os Porcelli, que perderam o filho Ben. Para o desporto motorizado, que perdeu o seu maior showman.
A perda irreparÃ¡vel para os ralis
A morte de Colin McRae nÃ£o foi apenas a morte de um campeÃ£o. Foi a perda de algo intangÃvel mas essencial ao espÃrito dos ralis.
McRae representava tudo o que tornava os ralis Ãºnicos: risco, emoÃ§Ã£o, imprevisibilidade e paixÃ£o desenfreada. Num desporto onde a gestÃ£o de pneus e a telemetria comeÃ§avam a dominar, McRae era o Ãºltimo romÃ¢ntico â€” o piloto que preferia voar de traseira solta a ganhar dÃ©cimos de segundo com uma trajetÃ³ria perfeita.
Ver McRae conduzir era assistir a arte em movimento. Cada troÃ§o era um espetÃ¡culo, uma danÃ§a violenta e bela entre homem e mÃ¡quina. Mesmo quando nÃ£o ganhava, as imagens dele a lutar com o carro, a recuperar de um capotamento ou a saltar por cima de um topo Ã© o que os adeptos lembram.
ApÃ³s 2007, os ralis nunca mais foram os mesmos. Sebastien Loeb e Sebastien Ogier dominaram com maestria tÃ©cnica incomparÃ¡vel, mas faltava o caos controlado de McRae. Faltava aquela sensaÃ§Ã£o de que, a qualquer momento, tudo podia acontecer â€” e normalmente acontecia.
Os fÃ£s perderam o piloto que mais os fazia vibrar nas bermas das estradas. Os jovens pilotos perderam o Ãdolo que lhes mostrava que era possÃvel sonhar grande. O WRC perdeu o seu maior embaixador.
O que ficou
Hoje, 30 anos depois do tÃtulo e 18 apÃ³s a sua morte, Colin McRae continua vivo.
Vive nos donuts que os pilotos fazem nas celebraÃ§Ãµes. Vive nas histÃ³rias contadas pelos mecÃ¢nicos que reparavam os seus carros destroÃ§ados de madrugada. Vive na memÃ³ria dos fÃ£s que o viram conduzir ao vivo e nunca esqueceram.
O Subaru Impreza 555 com a matrÃcula L555 BAT â€” o carro com que conquistou o tÃtulo em 1995 â€” continua preservado, um Ãcone azul e amarelo da era dourada dos ralis. O pai de Colin, Jimmy McRae, ainda o conduz ocasionalmente em eventos de homenagem, fazendo donuts no mesmo local de Chester onde Colin celebrou hÃ¡ trÃªs dÃ©cadas.
Max McRae, sobrinho de Colin, e Hollie McRae, filha de Colin, continuam a correr, mantendo o nome da famÃlia vivo nos ralis. Em eventos como o McRae Rally Challenge, milhares de fÃ£s reÃºnem-se para celebrar a memÃ³ria de um homem que nunca conheceram mas que sentem como se fosse da famÃlia.
O escocÃªs imortal
Colin McRae nÃ£o foi o piloto mais vitorioso da histÃ³ria dos ralis. NÃ£o foi o mais consistente. NÃ£o foi o que ganhou mais tÃtulos. Nem de pertoâ€¦
Mas Ã©, sem dÃºvida, o mais amado.
Porque McRae nÃ£o corria apenas para ganhar. Corria porque amava pilotar. E essa paixÃ£o pura, essa entrega total, essa recusa absoluta em desistir ou recuar â€” isso tocou as pessoas de uma forma que nenhuma estatÃstica pode medir.
A sua morte deixou um vazio que nunca serÃ¡ preenchido. Mas o seu legado â€” a filosofia do “if in doubt, flat out”, a crenÃ§a de que Ã© melhor tentar e falhar do que nunca tentar â€” continua a inspirar.
Trinta anos depois do tÃtulo, 18 depois da tragÃ©dia, Colin McRae continua a ser a alma dos ralis. E continuarÃ¡ para sempre.
“If in doubt, flat out.” Colin McRae (1968-2007)
