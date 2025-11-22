HÃ¡ 30 anos, Colin McRae tornou-se campeÃ£o mundial de ralis naquele que foi o seu Ãºnico tÃ­tulo Mundial de Ralis. A sua morte em 2007 deixou um vazio permanente no WRC. Recordamos agora o homem, o piloto e o legado.

Foi precisamente hÃ¡ 30 anos, a 22 de novembro de 1995, que Colin McRae alcanÃ§ou aquilo que muitos esperavam hÃ¡ algum tempo, tornar-se, aos 27 anos, o primeiro piloto britÃ¢nico campeÃ£o mundial de ralis e, Ã Ã©poca, o mais jovem de sempre a conquistar o tÃ­tulo. Naquele dia chuvoso e frio em Chester, apÃ³s uma batalha Ã©pica contra o colega de equipa Carlos Sainz no Rali do RAC, McRae escreveu o seu nome na histÃ³ria do desporto motorizado de forma indelÃ©vel.

Mas a histÃ³ria de Colin McRae nÃ£o Ã© apenas a de um campeÃ£o. Ã‰ a histÃ³ria de um piloto que redefiniu o que significava – e significa – pilotar um carro de ralis â€” alguÃ©m que transformou cada troÃ§o numa declaraÃ§Ã£o de guerra contra a fÃ­sica, a gravidade e o bom senso. E Ã© tambÃ©m a histÃ³ria de uma perda que, 18 anos depois, continua a doer no coraÃ§Ã£o de todos aqueles que amam os ralis.

FOTOS Arquivo AutoSport

“If in Doubt, Flat Out”: a filosofia de vida

Colin McRae nÃ£o era apenas rÃ¡pido. Era espetacular. Enquanto outros pilotos calculavam, McRae atacava. Onde outros levantavam o pÃ©, ele carregava ainda mais. A sua filosofia era simples e brutal: “if in doubt, flat out” â€” na dÃºvida, a fundo. Foi assim sempre que competiu nos troÃ§os dos ralisâ€¦

Conduzir um Subaru Impreza 555 azul e amarelo pelas florestas britÃ¢nicas, finlandesas ou neozelandesas nÃ£o era, para McRae, uma questÃ£o de gestÃ£o de risco. Era pura expressÃ£o. Cada curva era uma oportunidade para deslizar mais, cada salto uma chance de voar mais alto, cada troÃ§o um palco onde ele dava tudo, absolutamente tudo, atÃ© ao limite â€” e frequentemente para lÃ¡ dele. E ninguÃ©m lhe levava a mal por isso, porque a marca que deixava enquanto as quatro rodas nÃ£o estavam viradas para cima, era Ãºnicoâ€¦

Mas esta abordagem nÃ£o vinha sem custos. McRae capotou inÃºmeras vezes. Destruiu carros. Abandonou ralis quando estava muito perto dos vencer. Eventualmente perdeu tÃ­tulos que com algum calculismo, deveria ter ganho. No entanto, nunca pÃ´s de lado a sua forma de encarar os ralis e isso ainda hoje – quase duas dÃ©cadas depois do seu desaparecimento – lhe vale o reconhecimento dos adeptos, como alguÃ©m Ãºnico na modalidade.

Muitas vezes, mesmo depois de um capotamento espetacular, McRae e o seu co-piloto Derek Ringer consertavam o carro com troncos e pedras, erguidos pelos fÃ£s como â€˜macacos humanosâ€™, e voltavam Ã estrada â€” muitas vezes batendo o melhor tempo do troÃ§o seguinte. Isto aconteceu!

Esta resiliÃªncia inabalÃ¡vel tornou-se a sua marca. NÃ£o importava quantas vezes caÃ­sse; importava quantas vezes se levantava. E essa atitude conquistou nÃ£o apenas trofÃ©us, mas o coraÃ§Ã£o de milhÃµes de pessoas em todo o mundo. E ainda hoje lÃ¡ permaneceâ€¦

1995: o ano da glÃ³ria

A temporada de 1995 comeÃ§ou da pior forma possÃ­vel para McRae. Abandonos no Monte Carlo e na SuÃ©cia deixaram-no praticamente fora da corrida ao tÃ­tulo quase antes dela comeÃ§ar. Mas Colin nÃ£o era homem de desistir.

Com vitÃ³rias na Nova ZelÃ¢ndia â€” o seu rali preferido, onde venceu trÃªs vezes consecutivas â€” e resultados consistentes na AustrÃ¡lia e Portugal, McRae recuperou terreno. A batalha pelo tÃ­tulo chegou Ã Ãºltima prova, a RAC Rally em casa, com McRae e Sainz empatados a 70 pontos.

O que se seguiu foi uma das finais mais emocionantes da histÃ³ria do WRC. Depois de sofrer um furo que o deixou a um minuto de Sainz, McRae protagonizou uma recuperaÃ§Ã£o Ã©pica. No terceiro dia, estava imparÃ¡vel â€” bateu recorde apÃ³s recorde nos troÃ§os, entrando numa zona quase espiritual de perfeiÃ§Ã£o, semelhante ao que Ayrton Senna descrevera anos antes em MÃ³naco.

Na manhÃ£ de 22 de novembro de 1995, quarta-feira, McRae foi simplesmente imperial. Nada o podia parar. O Impreza azul e amarelo tornou-se um farol de brilho fluido e imperioso atravÃ©s das florestas escuras e hÃºmidas da GrÃ£-Bretanha. Mais de dois milhÃµes de fÃ£s assistiram Ã prova, transformando-a num fenÃ³meno nacional.

No Ãºltimo troÃ§o, Clocaenog no PaÃ­s de Gales, McRae venceu novamente, cruzando a meta final com 36 segundos de vantagem sobre Sainz. Tinha conquistado 18 dos 28 troÃ§os. Era CampeÃ£o do Mundo.

A celebraÃ§Ã£o em Chester foi delirante. McRae, precedido por um gaiteiro, subiu ao pÃ³dio e fez donuts com o Impreza enquanto segurava a bandeira escocesa. Os seus amigos â€” nÃ£o celebridades, mas gente comum de Lanark â€” estavam lÃ¡, aos gritos. McRae era o campeÃ£o do povo.

O legado alÃ©m do tÃ­tulo

Apesar de ter conquistado apenas um tÃ­tulo mundial, Colin McRae nunca deixou de ser o rosto dos ralis. A sua conduÃ§Ã£o agressiva, lateral e sempre no limite tornou-o num Ã­cone global. Em 1998, a sÃ©rie de videojogos “Colin McRae Rally” foi lanÃ§ada, tornando-se um dos jogos de conduÃ§Ã£o mais vendidos de sempre e apresentando os ralis a uma geraÃ§Ã£o inteira que talvez nunca tivesse assistido a uma prova ao vivo.

McRae venceu corridas icÃ³nicas como o Safari Rally de 1999, conduzindo o novÃ­ssimo Ford Focus WRC Ã vitÃ³ria numa das provas mais difÃ­ceis do calendÃ¡rio â€” algo que muitos julgavam impossÃ­vel com um carro estreante. Conduziu para a Subaru, Ford e CitroÃ«n, deixando a sua marca em cada equipa.

Mas mais do que trofÃ©us, McRae deixou uma filosofia de vida: nunca recuar, nunca desistir, dar sempre tudo atÃ© Ã Ãºltima volta. Inspirou uma geraÃ§Ã£o de pilotos, desde Petter Solberg â€” que McRae ajudou na Ford â€” atÃ© aos fÃ£s que enchiam as florestas apenas para o ver voar.

15 de Setembro de 2007: o dia em que o mundo dos ralis parou

A notÃ­cia chegou numa tarde de sÃ¡bado e paralisou o mundo do desporto motorizado. Colin McRae, aos 39 anos, morreu num acidente de helicÃ³ptero perto da sua casa em Lanark, na EscÃ³cia. Com ele morreram o seu filho Johnny, de apenas cinco anos, Ben Porcelli, de seis, e Graeme Duncan, de 37.

A perda foi devastadora. Para a famÃ­lia McRae, que perdeu um filho, neto, irmÃ£o e pai. Para os Porcelli, que perderam o filho Ben. Para o desporto motorizado, que perdeu o seu maior showman.

A perda irreparÃ¡vel para os ralis

A morte de Colin McRae nÃ£o foi apenas a morte de um campeÃ£o. Foi a perda de algo intangÃ­vel mas essencial ao espÃ­rito dos ralis.

McRae representava tudo o que tornava os ralis Ãºnicos: risco, emoÃ§Ã£o, imprevisibilidade e paixÃ£o desenfreada. Num desporto onde a gestÃ£o de pneus e a telemetria comeÃ§avam a dominar, McRae era o Ãºltimo romÃ¢ntico â€” o piloto que preferia voar de traseira solta a ganhar dÃ©cimos de segundo com uma trajetÃ³ria perfeita.

Ver McRae conduzir era assistir a arte em movimento. Cada troÃ§o era um espetÃ¡culo, uma danÃ§a violenta e bela entre homem e mÃ¡quina. Mesmo quando nÃ£o ganhava, as imagens dele a lutar com o carro, a recuperar de um capotamento ou a saltar por cima de um topo Ã© o que os adeptos lembram.

ApÃ³s 2007, os ralis nunca mais foram os mesmos. Sebastien Loeb e Sebastien Ogier dominaram com maestria tÃ©cnica incomparÃ¡vel, mas faltava o caos controlado de McRae. Faltava aquela sensaÃ§Ã£o de que, a qualquer momento, tudo podia acontecer â€” e normalmente acontecia.

Os fÃ£s perderam o piloto que mais os fazia vibrar nas bermas das estradas. Os jovens pilotos perderam o Ã­dolo que lhes mostrava que era possÃ­vel sonhar grande. O WRC perdeu o seu maior embaixador.

O que ficou

Hoje, 30 anos depois do tÃ­tulo e 18 apÃ³s a sua morte, Colin McRae continua vivo.

Vive nos donuts que os pilotos fazem nas celebraÃ§Ãµes. Vive nas histÃ³rias contadas pelos mecÃ¢nicos que reparavam os seus carros destroÃ§ados de madrugada. Vive na memÃ³ria dos fÃ£s que o viram conduzir ao vivo e nunca esqueceram.

O Subaru Impreza 555 com a matrÃ­cula L555 BAT â€” o carro com que conquistou o tÃ­tulo em 1995 â€” continua preservado, um Ã­cone azul e amarelo da era dourada dos ralis. O pai de Colin, Jimmy McRae, ainda o conduz ocasionalmente em eventos de homenagem, fazendo donuts no mesmo local de Chester onde Colin celebrou hÃ¡ trÃªs dÃ©cadas.

Max McRae, sobrinho de Colin, e Hollie McRae, filha de Colin, continuam a correr, mantendo o nome da famÃ­lia vivo nos ralis. Em eventos como o McRae Rally Challenge, milhares de fÃ£s reÃºnem-se para celebrar a memÃ³ria de um homem que nunca conheceram mas que sentem como se fosse da famÃ­lia.

O escocÃªs imortal

Colin McRae nÃ£o foi o piloto mais vitorioso da histÃ³ria dos ralis. NÃ£o foi o mais consistente. NÃ£o foi o que ganhou mais tÃ­tulos. Nem de pertoâ€¦

Mas Ã©, sem dÃºvida, o mais amado.

Porque McRae nÃ£o corria apenas para ganhar. Corria porque amava pilotar. E essa paixÃ£o pura, essa entrega total, essa recusa absoluta em desistir ou recuar â€” isso tocou as pessoas de uma forma que nenhuma estatÃ­stica pode medir.

A sua morte deixou um vazio que nunca serÃ¡ preenchido. Mas o seu legado â€” a filosofia do “if in doubt, flat out”, a crenÃ§a de que Ã© melhor tentar e falhar do que nunca tentar â€” continua a inspirar.

Trinta anos depois do tÃ­tulo, 18 depois da tragÃ©dia, Colin McRae continua a ser a alma dos ralis. E continuarÃ¡ para sempre.

“If in doubt, flat out.” Colin McRae (1968-2007)