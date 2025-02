Claire Schönborn garante participação no FIA Junior WRC com triunfo no Beyond Rally

Claire Schönborn assegurou uma participação totalmente financiada nas restantes quatro rondas do FIA Junior WRC deste ano, depois de sair vitoriosa do Beyond Rally Women’s Development Programme, no Rally da Suécia.

Lançada em 2024 pela WRC Promoter, a iniciativa – ativada sob a égide da Beyond Rally – visa aumentar a participação feminina nos mais altos níveis do desporto de rali e oferecer um caminho para as aspirantes a piloto.

A piloto alemã torna-se a primeira vencedora do programa inovador, ganhando o seu lugar num Ford Fiesta Rally3 para o resto da época do WRC Júnior.

O percurso de Schönborn começou no ano passado como uma das quase 100 candidatas. Após um rigoroso processo de seleção, 15 pilotos avançaram para uma avaliação de três dias na sede da M-Sport Poland em Cracóvia, Polónia, onde ela, com a belga Lyssia Baudet e a finlandesa Suvi Jyrkiäinen, passaram à fase seguinte.

O trio competiu no Rali da Europa Central em outubro, onde o vencedor estava inicialmente previsto para ser decidido. No entanto, Schönborn e Baudet tiveram desempenhos quase idênticos, o que levou os organizadores a alargar a competição ao Rali da Suécia para um confronto final frente a frente.

Schönborn esteve à altura do desafio, superando Baudet em quase três minutos ao longo dos quatro dias de neve e gelo, juntamente com o copiloto Jara Hain, para conquistar o cobiçado prémio.

“É inacreditável”, disse Schönborn. “Neste momento é difícil compreender o que alcançámos. Foi um prazer participar no Rali da Suécia e estamos muito contentes por termos terminado sem quaisquer danos – esse era o principal objetivo. Agora começa o trabalho árduo para participar no WRC Júnior durante o resto da época!”

O próximo desafio de Schönborn é a segunda ronda do FIA Junior WRC – Vodafone Rally de Portugal – de 15 a 18 de maio.