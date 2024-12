Citroën Racing anuncia os irmãos Yohan e Léo Rossel no WRC2

A Citroën Racing anunciou os irmãos Yohan e Léo Rossel como os seus pilotos oficiais para o Campeonato WRC2 de 2025, que começa no Rali de Monte Carlo. Os irmãos, de 29 e 27 anos, competirão em Citroën C3 Rally2 idênticos, têm como objetivo defender o título de Equipas da Citroën no WRC2, conquistado em 2024 com as contribuições de Yohan Rossel e Nikolay Gryazin.

Yohan, mais experiente no WRC2, voltará a correr com o seu antigo co-piloto, Arnaud Dunand. Léo, campeão francês de ralis em 2024, com um C3 Rally2, com o mais jovem dos irmãos a fazer a sua estreia no cenário mundial, tendo Guillaume Mercoiret como co-piloto. A Citroën também destacou o apoio a Sarah Rumeau e Pablo Sarrazin no WRC2. A marca enfatiza ainda o compromisso com a excelência e o desenvolvimento de jovens talentos, combinando a experiência de Yohan com a ascensão de novos pilotos provenientes dos programas de promoção da Stellantis Motorsport. É assim que os ralis ‘pulam e avançam’…