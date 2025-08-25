Chuva pode ‘tramar’ o Rali do Paraguai: “se chover, será o caos total”
O Paraguai vai sediar uma prova do WRC pela primeira vez em 2025, tornando-se o 38º país a fazê-lo. O interesse do país pelo desporto é antigo, com o Rally Trans Chaco sendo um evento notório, conhecido por suas longas retas e alta velocidade.
Há 40 anos, um piloto de rali descreveu o Trans Chaco como uma corrida única, com uma média de velocidade impressionante de mais de 190 km/h num dos troços. As estradas no deserto de Chaco são quase todas retas, com poucas curvas, e os principais obstáculos são buracos, raízes de árvores e rios secos.
Na prova deste ano, houve o cuidado de evitar ao máximo longas retas, mas basta olhar para o mapa da prova para perceber que há troços quase retilíneos – reta, curva de 90º, reta curva de 90º – e há um fator que pode prejudicar muito o evento, embora as previsões seja, para já, moderadamente ‘simpáticas’: a chuva!
Segundo o que o piloto local, Fabrizio Zaldivar, disse ao Dirtfish, quando chove, chove a potes. E isso no Paraguai, significa fortes intempéries, que juntadas ao tipo de piso, tornam os pisos “aqui quando chove as estradas são um caos total. Será um verdadeiro desastre e o espetáculo acabaria”, disse Zaldivar.
As previsões revelam que pode haver alguma chuva, mas não muita, exceto no domingo, quando pode chover bem mais. Resta aguardar…
