Chris Ingram confirmado no WRC: finalmente, a oportunidade esperada

Está de regresso aos ralis um piloto muito querido entre os adeptos portugueses, Chris Ingram. Vai correr aos comandos de um Skoda Fabia Rally2, no WRC3, com o arranque marcado já para o Rali da Croácia como parte de uma campanha de pelo menos dois anos.

A aventura de Chris Ingram no Mundial de Ralis começa hoje, graças a uma parceria chave com a CarFinance 247 e a uma série de novos patrocínios.

Após o sucesso de Chris e do co-piloto Ross Whittock no Europeu de Ralis, onde se tornaram os mais jovens campeões de sempre, a dupla tem novo desafio.

Tendo anteriormente lutado financeiramente e tendo mesmo levado a cabo uma campanha de ‘crowdfunding’ bem sucedida, a sua missão no WRC está agora destinada a ser muito diferente já que o seu sucesso crescente atraiu uma atenção significativa dos patrocinadores e permitiu-lhe criar a equipa Rally Warrior.

Adam Shore, Diretor do Rally Warrior, afirmou: “Chris lutou durante vários anos para financiar a sua carreira. Sentimos o desejo de intervir e assegurar que Chris e o Ross tenham a oportunidade que merecem no WRC”. Eles exemplificam resiliência e desempenho excepcional, e os fãs querem realmente ver estas estrelas em ascensão a competir”, disse.

Temos feito parte da jornada de Chris nos últimos quatro anos e temos sido continuamente inspirados pela sua dedicação, habilidade e vontade de triunfar sobre a adversidade”, disse Louis Rix, co-CEO da CarFinance 247. “Dentro e fora da pista, Chris encarna os valores da nossa empresa – a sua resiliência, paixão e empenho no trabalho de equipa são qualidades que aspiramos a promover e demonstrar todos os dias.