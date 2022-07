Carros elétricos no WRC: nasceu a classe Rally5e | AutoSport

O Conselho Mundial da FIA chancelou a entrada no WRC de uma nova classe para veículos totalmente elétricos. A pirâmide de ralis da FIA contempla agora carros EV em competições por si sancionadas. Há muito que algumas marcas, como a Renault e a Opel, que já tem um Opel Corsa eRally em competição, que vai agora poder ficar na nova classe Rally5e, que será dividida em duas subdivisões, dependendo se a potência da bateria de um carro é superior ou inferior a 60kWh.

Esta decisão já era esperada há muito a entrada dos elétricos no WRC só poderia ser feita, com algum sucesso para base da pirâmide, pelo que não irá demorar muito até que surja no Mundial de Ralis uma competição de EV, juntamente com tudo o resto.

Quanto aos carros de topo, depende de como evoluir a indústria, mas para já a ideia é que os EV estão ainda totalmente fora de cogitações. Os Rally2 devem passar a ser híbridos somente em 2025.

O ‘timeline’ inicial era 2023, mas esse plano foi guardado devido à chegada de combustível sustentável que entrou em vigor este ano, com os construtores a achar que esse seria para já um passo suficiente.

Por isto e não só elétricos no WRC vão entrar ‘devagarinho’, a não ser que a indústria se defina e as coisas acelerem…