Carlos Tavares ao volante do novo Lancia Ypsilon Rally4 HF

Carlos Tavares, CEO da Stellantis, testou o novo Ypsilon Rally4 HF no Campo de Testes de Balocco.

O Ypsilon Rally4 HF, concebido para a competição, e o Ypsilon HF, uma versão de estrada 100% elétrico e de alto desempenho estarão disponíveis a partir de 2025.

Carlos Tavares, Diretor Geral da Stellantis, colocou o novo Ypsilon Rally4 HF à prova num dos circuitos mais prestigiados para o desenvolvimento automóvel. Localizado na província de Vercelli, o complexo de Balocco estende-se por 80 quilómetros de pista e é um centro de excelência para testes de alto desempenho.

“Ver Carlos Tavares conduzir o Ypsilon Rally 4 HF foi extraordinário”, diz o CEO da Lancia, Luca Napolitano: “O motor turbo de 212 cv e a precisão da engenharia do carro são o resultado da paixão da nossa equipa. O Ypsilon Rally 4 HF combina ambição e humildade, representando o nosso compromisso com a classe Rally 4, o coração da competição. É apenas o início de uma viagem emocionante. Acompanhe-nos nos dias 24 e 25 de outubro para mais novidades!”

A Lancia prepara-se para escrever um novo capítulo com a introdução do Ypsilon Rally4 HF e do novo Ypsilon HF, ambos apresentados oficialmente no passado mês de maio. O Ypsilon Rally4 HF foi concebido para competição, com um motor 1.2 turbo de três cilindros com 212 cv e uma caixa mecânica de 5 velocidades com diferencial autoblocante mecânico. A configuração de tração dianteira garante agilidade e um ótimo desempenho, sendo ideal para os jovens condutores que querem emergir.

O Ypsilon HF, por outro lado, é a versão de estrada de alto desempenho do primeiro automóvel da marca da nova era, alimentado por um motor 100% elétrico de 280 cv. Acelerando dos 0 aos 100 km/h em 5,8 segundos, o Ypsilon HF combina um desempenho excecional com um design inspirado nos automóveis mais radicais do passado da Lancia, com uma postura rebaixada e uma via alargada. Esta versão representa o compromisso renovado da marca em produzir automóveis potentes e excitantes que combinam sustentabilidade e inovação.

O ano de 2025 marcará o regresso da Lancia aos desportos motorizados, com o objetivo de reafirmar a sua presença no automobilismo contemporâneo.