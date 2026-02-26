Carlos Barbosa: “É um orgulho continuar a ver Portugal e o seu rali no pelotão da frente do WRC”

A edição de 2026 do Vodafone Rally de Portugal foi apresentada na BTL e decorrerá entre 7 e 10 de maio, consolidando-se como a sexta etapa do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC). O percurso é composto por 23 especiais cronometradas (345 km) num total de 1862 km, a base operacional será na Exponor, em Matosinhos, o Shakedown na 4ª feira 6 de maio, em Baltar, na 5ª feira (7 de maio) realiza-se a Partida oficial em Coimbra, com a realização de três troços, Águeda, Sever do Vouga e Albergaria-a-Velha, terminando o dia na Figueira da Foz com a super especial. .

Na 6ª feira (8 de maio), foco total nos troços da zona centro, com duas passagens por Mortágua, Arganil, Lousã e uma por Góis.

No sábado (9 de maio) a ação muda-se mais para Norte (Felgueiras, Cabeceiras de Basto, Amarante e Paredes), culminando o dia com com a super especial em Lousada.

Por fim, no domingo (10 de maio) decide a prova nas míticas classificativas de Vieira do Minho e Fafe.

Para Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Club de Portugal, a edição deste ano do Vodafone Rally de Portugal surge ainda mais forte. “É um orgulho continuar a ver Portugal e este rally no pelotão da frente dos ralis mundiais, com uma visibilidade que chega a todo o mundo. Estamos seguros que 2026 será mais uma grande edição, com este espírito português tão característico e com a paixão dos adeptos, que é o verdadeiro combustível para esta prova”.