Caos e coração partido: o que dizem os adeptos sobre o Rali da Croácia
O Rali da Croácia de 2026 terminou sob o signo da “insanidade”, com os adeptos a descreverem um cenário de desgaste comparável ao Rali Safari devido ao estado degradado do asfalto.
O drama final na Power Stage, que retirou a vitória a Thierry Neuville, dominou as discussões numa prova onde a Toyota emergiu com uma dobradinha que tinha tudo para ser improvável, depois do que se passou na 6ª Feira e sábado.
A comunidade de entusiastas reagiu com choque à elevada taxa de abandono entre os Rally1, apontando a falta de dispositivos “anti-corte” nas bermas como a causa principal para a transformação das estradas em autênticos troços de terra batida. A fiabilidade dos pneus Hankook também esteve sob fogo, com os adeptos a criticarem o número excessivo de furos que alteraram profundamente a classificação.
Takamoto Katsuta: maturidade recompensada
Os adeptos destacaram a condução “madura e equilibrada” de Katsuta durante todo o fim de semana, notando que, embora a vitória tenha surgido em circunstâncias bizarras, a sua consistência foi fundamental.
Alguns comentadores sublinharam que esta “nova versão” do piloto japonês, agora líder do campeonato, demonstra uma combinação inédita de velocidade e segurança.”É um início de ano incrível para o Taka, com duas vitórias e uma consistência que nunca tínhamos visto na sua carreira”.
Thierry Neuville: pesadelo na Power Stage
A reação ao desaire de Neuville foi de absoluta “desolação”, com os fãs a lamentarem que uma vitória tão dominada tenha sido perdida a poucos quilómetros do fim. O facto de o piloto ter tentado reparar o carro e concluído a etapa, apesar da suspensão destruída, foi visto como um momento “difícil de assistir”.” Ver a forma como o Thierry trabalhou no carro, o levou até à meta e ainda deu a entrevista… foi muito penoso”.
Sami Pajari: triunfo que escapou por pouco
Pajari foi amplamente elogiado por ter liderado e controlado o rali por mérito próprio até sofrer um furo na especial 14. Para os seguidores, o segundo lugar é um prémio de consolação para quem estava posicionado para vencer a sua primeira prova absoluta no WRC. “O Sami pode sentir-se desapontado porque estava a caminho da vitória, mantendo o Neuville à distância”.
Hayden Paddon: Regresso dos “sobreviventes”
O regresso de Paddon ao pódio após oito anos foi celebrado como um feito de resistência, sendo ele o último piloto Rally1 a terminar sem recorrer ao sistema de “super rali” ou sofrer acidentes graves.
Os adeptos notaram uma evolução clara face à sua prestação em Monte Carlo. “O Hayden pareceu muito melhor e a sua condução controlada salvou o fim de semana e a contagem de pontos da Hyundai”.
Oliver Solberg e Elfyn Evans: recuperação no domingo
Após erros “raros e inesperados” na sexta-feira, Solberg e Evans foram elogiados pela agressividade demonstrada no domingo para salvar pontos, com Solberg a ser descrito como um “monstro” pelo seu ritmo desde sábado. “O Solberg maximizou mais uma vez os pontos de domingo, mas esta não é a forma como eles queriam atuar”.
Adrien Fourmaux e M-Sport: fim de semana para esquecer
Os fãs descreveram a prova de Fourmaux como um “pesadelo”, marcada por furos e um embate num poste. Na M-Sport, apenas o ritmo de Jon Armstrong no domingo foi visto como um ponto positivo num rali onde a “má sorte” e problemas técnicos dizimaram as hipóteses da equipa.”O Jon tem velocidade, mas precisa de ser mais consistente; faz lembrar o Martins Sesks pela mistura de ritmo e infortúnio”
FOTO Jaanus Ree Red Bull Content Pool
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