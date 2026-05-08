Candosa no Rali de Portugal, Antes & Depois: Ogier: 4m16.3s (*), Rohrl e Mikkola, 4m39s…
Para se ter um ideia do que evoluíram as máquinas do Mundial de Ralis, vamos utilizar o curto troço da Candosa, para mostrar a diferença que faz 30 ou 40 anos numa comparação deste tipo.
O recorde do troço da Candosa com 6.74 Km era de Carlos Sainz em 1995, 4m37s, a uma média de 87.60 Km/h, um tempo melhor que os de Walter Rohrl (Audi Quattro Sport) em 1985 e Hannu Mikkola (Audi Quattro A2) em 1984, ambos com 4m39s, num troço com 6.50 Km.
Hoje, com um troço ainda maior que nos anos 80 e 90, com 7,07Km, Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) fez 4m30.3s à média de 94.2/Kmh. Pelas imagens onboard, percebe-se que os concorrentes, quando passam na entrada do troço antigo, já passaram 14-15 segundos, pelo que aos 4m30.3s de Ogier, podemos tirar mais 14 segundos para ter um tempo mais fidedigno: 4m16.3s.
Tabela Comparativa
Km) Tempo Total – Velocidade Média
7,07 Km – 4m30.3s – 94,2 Km/h
6,74 Km – 4m37s -87,5 Km/h
6,50 Km – 4m39s – 83,9 Km/h
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
Um comentário
Deixe aqui o seu comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.
[email protected]
8 Maio, 2026 at 16:29
Ok… mas não considero justo a comparação, logo porque de certeza que o piso era bem diferente, e não apenas porque se treinava (“reconhecimentos”) muitíssimo mais imediatamente antes da prova e com viaturas praticamente de competição!