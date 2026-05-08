Candosa no Rali de Portugal, Antes & Depois: Ogier: 4m16.3s (*), Rohrl e Mikkola, 4m39s…

Para se ter um ideia do que evoluíram as máquinas do Mundial de Ralis, vamos utilizar o curto troço da Candosa, para mostrar a diferença que faz 30 ou 40 anos numa comparação deste tipo.

O recorde do troço da Candosa com 6.74 Km era de Carlos Sainz em 1995, 4m37s, a uma média de 87.60 Km/h, um tempo melhor que os de Walter Rohrl (Audi Quattro Sport) em 1985 e Hannu Mikkola (Audi Quattro A2) em 1984, ambos com 4m39s, num troço com 6.50 Km.

Hoje, com um troço ainda maior que nos anos 80 e 90, com 7,07Km, Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) fez 4m30.3s à média de 94.2/Kmh. Pelas imagens onboard, percebe-se que os concorrentes, quando passam na entrada do troço antigo, já passaram 14-15 segundos, pelo que aos 4m30.3s de Ogier, podemos tirar mais 14 segundos para ter um tempo mais fidedigno: 4m16.3s.

Tabela Comparativa

Km) Tempo Total – Velocidade Média

7,07 Km – 4m30.3s – 94,2 Km/h

6,74 Km – 4m37s -87,5 Km/h

6,50 Km – 4m39s – 83,9 Km/h