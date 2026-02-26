Candosa de regresso ao Rali de Portugal

Falar da classificativa da Candosa é tocar no coração do Rali de Portugal ‘profundo’. Essa classificativa não é apenas uma curta e estreita estrada de terra, é um lugar de culto onde se escreveram, durante cerca de três décadas, páginas interessantes da prova portuguesa do WRC.

Nunca foi uma classificativa decisiva como as realizadas em plena Serra do Açor, Arganil, Góis, ou mesmo as classificativas mais extensas da zona da Lousã, que chegaram a decidir o Rali de Portugal, por exemplo, em 1995 com o triunfo de Carlos Sainz no Subaru.

Situando-se a meio caminho entre o ‘antigo’ Lousão/Relvas e Góis, tinha sempre uma enorme moldura humana, ficando famosas as fotos com os carros a curvar numa esquerda e as pessoas em cima de uma pequena árvore.

Portanto, a classificativa da Candosa fazia parte do complexo de classificativas da Serra do Açor e Lousã e, como se sabe, durante as décadas de 70 e 80, o Rali de Portugal era decidido nestas montanhas. A classificativa nasceu no início dos anos 70 e realizou-se até 1996, com intermitências pelo meio.

Como podem ver no vídeo em baixo, embora as classificativas fossem diurnas, a Candosa era muitas vezes percorrida em condições de visibilidade mínima, seja pelo pó em suspensão (que não baixava devido à falta de vento nos vales) ou pelo nevoeiro cerrado típico da região.

O piso traiçoeiro caracteriza-se por um saibro fino que, quando seco, se torna extremamente escorregadio e, quando chove, transforma-se numa lama ‘pastosa’ que colava aos radiadores e vidros.

A classificativa começava na estrada em Góis e na Lousã, no cruzamento do quilómetro 74,4 da Estrada Nacional 342 com a EN 342-3, junto à Casa das Matas. A ligação da Candosa ao Rali de Portugal (antigo Rali TAP) remonta a 1972, época em que a prova integrava ainda o Europeu de Ralis. Desde então, a classificativa foi disputada de forma ininterrupta até ao trágico ano de 1986, regressando posteriormente ao itinerário oficial em 1995 e 1996.

Entre 1979 e 1982, a importância estratégica desta classificativa era tal que o figurino da prova incluía quatro passagens pelo mesmo troço num único rali. Caracterizada por um piso duro, com abundância de pedra solta e muito estreito, a Candosa era maioritariamente percorrida em sentido descendente, embora em edições específicas o sentido tenha sido invertido, com a partida junto ao Santuário da Candosa e a ‘meta’ na Casa das Matas.

Transformações e preservação da memória

Como se pode ver no vídeo em baixo, atualmente a classificativa da Candosa apresenta marcas da passagem do tempo e da força da natureza. Os sucessivos incêndios que fustigaram a região alteraram as referências visuais de outrora, restando poucas das árvores que ladeavam o percurso original. Recentemente, o piso foi alvo de melhoramentos pontuais, com a colocação de areia e saibro para colmatar o desgaste acentuado, e para o Rali de Portugal de 2026, certamente vai ser fortemente intervencionado.

A classificativa está hoje confinada a onde o asfalto retoma o seu domínio, mas para os entusiastas do desporto motorizado, o silêncio da serra ainda ecoa o som dos motores que fizeram da Candosa um lugar de culto no panorama mundial dos ralis. No vídeo, a versão de 1981, com 6,5 km.