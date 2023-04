Campeonato dos Açores de Ralis prossegue com o Rali do Faial: luta a três | AutoSport

O campeonato açoriano de ralis prossegue hoje, no Faial, com o Rali Ilha Azul. Após a prova de abertura, Azores Rali, a prova organizada pelo clube automóvel local servirá para confirmar ou subverter o potencial evidenciado pelos concorrentes há cerca de três semanas em São Miguel.

O rali dirigido por Mário Jorge Silva começa hoje à noite com a classificativa-espetáculo da Praia do Almoxarife e prossegue amanhã com outras 8 troços cronometrados, dupla passagem por Caldeira/Canada Larga, Caminho Goulart/Trupes, Serra da Feteira/Praia do Norte e Vulcão dos Capelinhos.

Desportivamente, estarão naquela que é também a segunda prova do Troféu de Ralis de Terra dos Açores os principais candidatos ao título de 2023.

Com Ricardo Moura ausente, Luís Miguel Rego defende a liderança do campeonato com o habitual Skoda Fabia Rally2 Evo com as cores da Além Mar. Numa viatura idêntica, Rúben Rodrigues procurará usufruir de toda a experiência acumulada no rali anterior para se aproximar da frente.

Quem surgiu bastante forte na prova de abertura foi Pedro Câmara com o Citroën C3 Rally2. O piloto da Play chegou a estar na frente entre os pilotos que vão disputar toda a temporada e só comprometeu o seu resultado com um arranque falhado na super-especial e quererá mostrar agora que as suas duas vitórias nos dois últimos ralis de 2022 não aconteceram por acaso. Bruno Amaral estará à espreita de um qualquer desaire dos favoritos para voltar a subir ao pódio. A lista de inscritos da prova faialense conta 21 equipas.

João Freitas Faria