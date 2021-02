Campeão Júnior WRC com dois prémios à escolha

O que preferia como prémio? Um Ford Fiesta Rally2 ‘emprestado’, 200 pneus Pirelli, inscrição gratuita no WRC3 e ainda inscrições gratuitas em cinco provas (sendo tudo o resto por sua conta, assistência, etc, etc) ou cinco provas totalmente financiadas num Fiesta Fiesta Rally3?

O Mundial Júnior WRC de 2021 vai permitir ao campeão a escolha entre estes dois pacotes de prémios. A questão é simples: passar do Mundial Júnior para cinco provas no WRC3 com um Rally2 pode ser demasiado caro, mas fazê-lo num Rally3 sem ter que pagar nada pode ser bem mais apetecível. Vai depender de cada um!

Devido às difíceis condições e adversidades que todos os competidores do ralis enfrentam, ainda mais hoje em dia, a M-Sport Polónia, o WRC e a FIA reconheceram que outra via de apoio poderia ser preferida pelos futuros Campeões do WRC Júnior.

Um pacote de prémios alternativo será disponibilizado ao Campeão Júnior WRC de 2021 para garantir o progresso da sua carreira no WRC 2022. Como já se percebeu, o prémio alternativo em oferta será de cinco provas totalmente financiadas num Fiesta Fiesta Rally3 com tração às quatro rodas em cinco ralis do WRC em 2022, incluindo a inscrição para o campeonato da categoria Rally3 do WRC.

O pacote de prémios é totalmente apoiado pela M-Sport, Pirelli, Promotor do WRC e a FIA, o que ainda permitirá ao eventual campeão subir, em termos de maquinaria, ao mesmo tempo que desenvolve o seu conhecimento das provas do WRC na estrada.

Mais importante ainda, oferece aos pilotos a oportunidade de demonstrar a sua capacidade ao volante de um carro de rali em frente e contra as melhores equipas e pilotos do mundo.

Para Maciej Woda, Diretor de Equipas da FIA Junior WRC: “É da maior importância para a FIA Junior WRC e as nossas partes interessadas que os pilotos sejam capazes de desenvolver e progredir nas suas carreiras no WRC após vencerem o Mundial Junior WRC. Consultámos os atuais, antigos e potenciais pilotos Júnior WRC sobre o pacote de prémios e tomámos em consideração o seu feedback, que é crucial para a realização de qualquer campeonato de sucesso. Ao introduzir o pacote de prémios alternativo, estamos a reconhecer o desafio que todos os pilotos enfrentam quando ascendem a uma categoria superior.



“A M-Sport, por boas razões, trabalhou arduamente para desenvolver a sua ‘Escada de Oportunidade’ que reflete a Pirâmide dos Ralis da FIA. Felizmente, estamos numa posição privilegiada para oferecer um carro em todos os níveis da pirâmide e, com a introdução da categoria Rally3, existe agora um nível de entrada mais acessível para carros de tração às quatro rodas. O novo Fiesta Rally3 permite-nos oferecer cinco provas totalmente financiadas no WRC em carros de tração às quatro rodas, ao invés de se ficar à espera que o campeão obtenha orçamento para gerir um carro de Rally2 em cinco provas do WRC. Se o campeão tiver os recursos necessários para executar um programa de Rally2, isso é fantástico e não os desencorajaríamos do fazer. O objetivo do pacote de prémios alternativo é simplesmente salvaguardar o futuro do campeão e permitir-lhe que possa competir mesmo que não tenha orçamento para um Rally2.

Esperamos, por sua vez, que isto encoraje mais pilotos a verem o WRC Júnior também como uma opção viável, sabendo que existe uma opção de prémio mais acessível. O pedigree e a história do campeonato realçam o talento dos nossos campeões, queremos poder garantir que o campeão deste ano tenha todas as oportunidades de mostrar a sua perícia depois de ganhar o campeonato”.