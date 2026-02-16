Calle Carlberg estreia-se com vitória no Junior WRC na neve sueca

Calle Carlberg teve uma estreia perfeita no FIA Junior WRC, vencendo o Rali da Suécia com uma exibição autoritária nas estradas geladas de Umeå. O piloto de 25 anos, campeão do Junior ERC em 2025, liderou praticamente desde o início e terminou a prova com uma vantagem de 1 minuto e 52,5 segundos sobre o finlandês Leevi Lassila, após vencer 12 das 17 classificativas.

Consistência e controlo desde o arranque

Com uma margem confortável de 1 minuto e 19,5 segundos na manhã de domingo, Carlberg evitou riscos desnecessários, mas manteve um ritmo competitivo. Apesar de ter perdido a especial de Västervik 1 para o turco Ali Türkkan, respondeu de imediato com um novo melhor tempo na repetição e fechou o rali da melhor forma, vencendo também a “Wolf Power Stage”. “É inacreditável. Nunca imaginei isto”, admitiu Carlberg. “Estrear-me no WRC em casa e vencer é simplesmente mágico.”

Fortes exibições e mais pontos em jogo

Lassila assegurou o segundo posto com uma prestação sólida, apesar das dificuldades iniciais de afinação. Raúl Hernández completou o pódio, a 2 minutos e 9,8 segundos do finlandês, numa estreia positiva em neve. O jovem Gil Membrado recuperou de percalços iniciais para terminar em quarto, enquanto Türkkan subiu a quinto após o abandono de Craig Rahill na derradeira especial. Kerem Kazaz encerrou o grupo de classificados em sexto.

A competição regressa de 9 a 12 de abril, no Rali da Croácia, a primeira prova de asfalto da temporada.