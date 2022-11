Calendário do WRC revelado: novidade Rally da Europa Central e Portugal mais cedo | AutoSport

Um rali com um conceito totalmente novo que envolve três países, o regresso à América do Norte e do Sul, são estes os principais destaques do calendário do Mundial de Ralis da FIA, competição que terá 13 ralis, e não os 14 inicialmente previstos, já que a Arábia Saudita acabou por não ser confirmado.

A grande novidade é o evento que terá lugar em três países, Áustria, República Checa e Alemanha, que acolhem o Rally da Europa Central de 26 a 29 de outubro. Será um rali de asfalto com sede na cidade de Passau, no sudeste da Alemanha.

A competição tem lugar de janeiro a novembro, regressam México e Chile: “Estávamos absolutamente determinados a levar o calendário do WRC de volta aos locais pré-Covid, com uma boa divulgação de eventos dentro e fora da Europa”, disse Simon Larkin, Director Sénior de Eventos do WRC.

“Havia uma grande procura pelo número limitado de vagas no calendário, mas estamos satisfeitos com a variedade de eventos que temos”.

Começando com a tradicional abertura da época em Monte-Carlo, de 19 a 22 de Janeiro, a neve e o gelo da Suécia (9 a 12 de fevereiro) aguardam os pilotos para a segunda prova, com a caravana a regressar a Umeå, após uma bem sucedida estreia do novo rali de inverno em 2022.

A primeira viagem longa leva a competição ao Rali Guanajuato México, de 16 a 19 de março, antes de um regresso à Europa para o primeiro evento do ano totalmente asfaltado, o Rali Croácia, de 20 a 23 de abril. A prova croata voltará a ter a sua sede fora da capital do país, Zagreb.

O parte do meio do ano reflete o calendário de 2022 com o Vodafone Rally de Portugal (11 – 14 de maio), Rally Italia Sardegna (1 – 4 de junho), Rally Safari Quénia (22 – 25 de junho), Rally Estónia (20 – 23 de julho), Rally Secto Finlândia (3 – 6 de agosto) e EKO Acropolis Rally Grécia (7 – 10 de setembro).

Depois, a América do Sul, com o regresso a Concepción, Chile, pela primeira vez desde a sua estreia em 2019. O evento de terra terá lugar de 28 de setembro a 1 de outubro.

No final de outubro, a Áustria, a República Checa e a Alemanha organizam o Rally da Europa Central antes do Forum8 Rally Japão, que volta a acolher a final da temporada de 16 a 19 de novembro.

O calendário completo é o que pode ver na imagem.