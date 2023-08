Calendário do WRC 2024: 13 provas, ‘por troca’ de quatro Rally1 por equipa… | AutoSport

O calendário do WRC 2024 ganha forma mas ao contrário do que estava em cima da mesa a competição não deve ter 14 ralis, mas sim 13, e a razão é simples: com o que poupam em termos financeiros, podem os três construtores ter quatro carros em todas as provas, o que significa pelo menos doze Rally1.

Este ano, só houve 10 só no Monte Carlo, Suécia e Safari, 9 na Suécia, Sardenha e Finlândia, 8 na Croácia, Portugal e Estónia. Pobre demais. Resta saber se a Ford tem capacidade para isso ou terá de ser em ‘modo’ Jordan Serderidis/Lorenzo Bertelli. O que é bem melhor que não os ter…

Os ralis de Monte Carlo e Suécia têm as suas datas confirmadas, 24-28 de janeiro e 15-18 de fevereiro, Croácia, Portugal, Sardenha, Finlândia, Grécia/Acrópole e a Europa Central deverão manter-se a Letónia deve entrar por troca com a Estónia, sendo que os quatro restantes devem ser o Safari/Quénia, Chile, Japão, ficando a faltar um que já se sabe não serem os EUA ou a Arábia Saudita. Ao que parece a FIA e o Promotor do WRC querem jogar pelo seguro e pretendem certificar-se que esses dois ralis serão mais valias para o WRC, o que não é para já seguro, pois não estão no projeto de calendário, neste momento, embora tenham sido hipótese.

A outra prova será quase de certeza no continente americano, provavelmente na Argentina, pois o México parece ter ‘caído’.

