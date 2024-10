Bushido x Estratégia: uma diferença entre Toyota e Hyundai no WRC

Há mais, mas esta é uma das grandes diferenças entre a Toyota e a Hyundai no WRC. Enquanto a Hyundai já deixou claro que, sempre que lhe der jeito, vai utilizar as regras para potenciar ao máximo a sua obtenção de pontos, de acordo com os seus interesses, a Toyota prefere, como sempre preferiu, não interferir com a ordem natural das coisas. Nós explicamos.

No início do ano a Hyundai Motorsport deixou logo claro que o seu objetivo era conquistar mais vitórias em ralis e lutar pelo título de pilotos. Normalmente, os construtores procuram primeiro o título das marcas, sendo a coroa dos pilotos vista como um bónus adicional, embora, como se sabe, o título de pilotos seja bem mais valorizado pelos adeptos. Mas às marcas dá-lhes jeito o título de construtores, por motivos óbvios. Com o desenrolar do campeonato, cedo se percebeu que a Hyundai tudo faria em termos de táticas.

Lembram-se quando no Rali da Suécia o i20 N Rally1 de Thierry Neuville não pegava e Elfyn Evans teve que abrir a estrada? O belga e a Hyundai nunca assumiram o ‘truque’ que não é ilegal, está nas regras, se alguém penaliza, outro piloto, parte à sua frente…

No Rali da Grécia, Dani Sordo deixou passar Thierry Neuville para potenciar os seus ganhos de pontos.

Agora, no Chile Evans liderou o muito tempo, mas no sábado à tarde, o seu companheiro de equipa Rovanperä passou para a frente durante os troços com nevoeiro. Com dois carros na frente a Toyota teve a oportunidade de fazer uma jogada tática, Rovanperä poderia ter penalizado para ficar atrás de Evans na classificação, permitindo ao galês somar mais três pontos. De acordo com Evans, essa possibilidade nem sequer foi discutida. “A posição nesta equipa é bastante clara com as ordens de equipa. Não esperamos nada diferente. É justo para todos, e está tudo bem”, esclareceu Evans.

Evans ainda tem uma hipótese teórica na luta pelo campeonato, mas está agora a 46 pontos do líder do campeonato, Thierry Neuville. Não faz muita diferença, tal a margem, mas tudo isto para dizer que a Hyundai não hesita em potenciar as coisas da forma que entende, mas a Toyota nunca o fez e nunca o fará.

A honra é um conceito profundamente enraizado na cultura japonesa, influenciando fortemente o comportamento social e as atitudes em relação a condutas consideradas incorretas. Essa noção de honra tem as suas raízes no código de conduta dos samurais, conhecido como Bushido, que ainda hoje influencia a sociedade japonesa moderna. Portanto, esta é uma diferença grande entre a Toyota e a Hyundai, e não há título nenhum que faça mudar a filosofia…