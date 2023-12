Batedores (também) no WRC2: até que enfim… | AutoSport

Há muito que os concorrentes do WRC2 falavam disto e agora a FIA acedeu a permitir que também no WRC2 existam batedores. Não fazia qualquer sentido tratar os concorrentes do WRC2 como ‘filhos de um Deus menor’, e sendo verdade que tinha a ver com custos, cada um sabe as linhas com que se cose.

Como é muito fácil perceber, é tão importante para a 1ª divisão como para a 2ª, porque ambos lutam por campeonatos, e era difícil perceber porquê os pilotos dos Rally1 tinham informações sobre o estado dos troços e os Rally2 não. Mikkelsen chegou a dizer ao Dirtfish que “Os carros de Rally2 também andam a mais de 200 km/h e não acho que a vida de um piloto de Rally1 valha mais”. E tem toda a razão.

A comunicação da FIA diz o seguinte: “Com base nas reações dos concorrentes, as equipas P2 serão agora autorizadas a utilizar batedores.” Era uma decisão simples, a única questão é porque já não era assim…